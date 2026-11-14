Masterchef eleme adayı olan isim merak ediliyor. 13 Kasım Masterchef son bölümde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ile Somer Somer Sivrioğlu oyununu ilk etabında yarışmacılardan Ayran Aşı Çorbası, Pırasa Dolması, Dana Rosto ve Patates Püresi, İstanbul Pilavı ve Şöbiyet yapmalarını istedi. Bugün ise son eleme adayı belirleniyor. İşte, Masterchef eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu ile ilgili bilgiler…