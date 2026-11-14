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        Haberler Bilgi Masterchef eleme adayı kim oldu? 14 Kasım 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Masterchef eleme adayı kim oldu? 14 Kasım 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ile Somer Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı Masterchef'te eleme adayı belirleniyor. Eleme gecesinden bir önceki günde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. En son bilgi yarışması formatında gerçekleştirilen etapta en yüksek puana ulaşan Tolgahan, büyük ödülü kazandı. Peki, 14 Kasım 2026 Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 23:02 Güncelleme:
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        Masterchef eleme adayı olan isim merak ediliyor. 13 Kasım Masterchef son bölümde  Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ile Somer Somer Sivrioğlu oyununu ilk etabında yarışmacılardan Ayran Aşı Çorbası, Pırasa Dolması, Dana Rosto ve Patates Püresi, İstanbul Pilavı ve Şöbiyet yapmalarını istedi. Bugün ise son eleme adayı belirleniyor. İşte, Masterchef eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu ile ilgili bilgiler…

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        14 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Masterchef'te haftanın ödül oyununu kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. 

        Gerçekleşen bilgi yarışının ardından ödülün sahibi Tolgahan oldu.

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        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        MasterChef Türkiye'de eleme adayları şöyle:

        1. Nurten

        2. Burçin

        3. Bahar

        14 Kasım Cumartesi akşamı da yeni eleme adayı belli olacak.

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        #Masterchef
        #MasterChef eleme adayı
        #MasterChef dokunulmazlık
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