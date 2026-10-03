Masterchef eleme adayı kim oldu? 3 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı?

Masterchef eleme adayı merak ediliyor. Yayınlanan son bölümde Haftanın üçüncü dokunulmazlığını da kaybeden kırmızı takımdan Batuhan ve Nurten 5. ve 6. eleme adayları olarak potaya gitti. Heyecan dolu anların yaşandığı Masterchef’te 3 Ekim cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Peki Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyunu kazanan ismi kim?