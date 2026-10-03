Masterchef eleme adayı kim oldu? 3 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef eleme adaylarını belirlemeye devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacıların hazırladığı tabakları lezzet, sunum ve teknik açıdan ayrıntılı olarak değerlendiriyor. Yayınlanan son bölümde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım arasında yapılan yarışmada 2 Ekim Cuma akşamı bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Tolgahan oldu. Peki, 3 Ekim Masterchef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı?
Masterchef eleme adayı merak ediliyor. Yayınlanan son bölümde Haftanın üçüncü dokunulmazlığını da kaybeden kırmızı takımdan Batuhan ve Nurten 5. ve 6. eleme adayları olarak potaya gitti. Heyecan dolu anların yaşandığı Masterchef’te 3 Ekim cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Peki Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyunu kazanan ismi kim?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 3 EKİM 2026
Masterchef eleme adayı henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
MasterChef Türkiye'de 3. dokunulmazlık oyununu 5-4 skorla Mavi takım kazandı.
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım arasında yapılan yarışmada 2 Ekim Cuma akşamı bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Tolgahan oldu.
MasterChef Türkiye 2026'da 2 Ekim Cuma gününün eleme adayları ise Batuhan ve Nurten oldu.