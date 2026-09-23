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        Haberler Bilgi Magazin Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 23 Eylül Masterchef 3.4. eleme adayları

        Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 23 Eylül Masterchef 3.4. eleme adayları

        TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de haftanın eleme adayları belirleniyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmesiyle yemekte en iyi performansı sergileyen yarışmacı dokunulmazlığın sahibi oluyor. Yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu. İlk eleme adayı Recep ikinci eleme adayı Armağan oldu. Peki Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, 23 Eylül Masterchef 3.4. eleme adayları ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 23:27 Güncelleme:
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        Masterchef eleme adayı belli oluyor. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununda yeniden mücadele ediyor. Şeflerin belirlediği yemekte en başarılı tabakları hazırlamaya çalışan mavi takım ve kırmızı takım eleme potasına yarışmacı göndermemek için çabalıyor. MasterChef Türkiye'de 22 Eylül Salı günü haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Gecenin sonunda Mavi Takım dokunulmazlığı kazandı.Peki 23 Eylül 2026 Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 3.4. eleme adayları açıklandı mı?

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        MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

        Masterchef 3.ve 4. Eleme adayları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM HANGİSİ?

        Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

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        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından eleme potasına girecek isimler netleşti. MasterChef Türkiye'de 22 Eylül Salı günü haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Gecenin sonunda Mavi Takım dokunulmazlığı kazandı.

        • eleme adayı: Recep
        • eleme adayı: Armağan
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        #Masterchef
        #MasterChef dokunulmazlık oyunu
        #MasterChef eleme adayları
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