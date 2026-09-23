Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 23 Eylül Masterchef 3.4. eleme adayları

Masterchef eleme adayı belli oluyor. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununda yeniden mücadele ediyor. Şeflerin belirlediği yemekte en başarılı tabakları hazırlamaya çalışan mavi takım ve kırmızı takım eleme potasına yarışmacı göndermemek için çabalıyor. MasterChef Türkiye'de 22 Eylül Salı günü haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Gecenin sonunda Mavi Takım dokunulmazlığı kazandı.Peki 23 Eylül 2026 Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 3.4. eleme adayları açıklandı mı?