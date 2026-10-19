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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 19 Ekim Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 19 Ekim Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef Türkiye 2026'da yeni haftanın heyecanı kaptanlık oyunuyla devam etti. 19 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek bölümde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Şeflerin belirlediği gecenin konsepti ise tiramisu oldu. Yarışmacılar, en başarılı tiramisu tabağını hazırlayarak kaptanlık koltuğuna oturmak için mücadele etti. Mavi takım kaptanının belirlenmesinin ardından kırmızı takım kaptanı da belli oldu. İki kaptanın seçimiyle birlikte haftanın yeni mavi ve kırmızı takım kadroları oluşturulacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, 19 Ekim 2026 mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 23:42 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye’de rekabet yeni haftada da hız kesmeden sürdü. Bu haftaki oyunda yarışmacılardan tiramisu hazırlamaları istenirken lezzet, sunum ve teknik beceriler ön plana çıktı. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanlığını elde etti. Ardından rakip takımın kaptanı seçilecek ve takımlar yeniden şekillenecek. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı takım kaptanı kim oldu ve takımlar nasıl oluştu? İşte 19 Ekim MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyununu Şadi kazandı.

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        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Kaptanlık oyununu kazanan Şadi mavi takım kaptanı oldu.

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        MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Mavi takım kaptanı Şadi, kırmızı takım kaptanı olarak Enes'i seçti.

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        MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Kaptanlık oyununun tamamlanmasının ardından yarışmacılar yeni haftanın takımlarını oluşturmak için seçim aşamasına geçecek. Mavi ve kırmızı takım kaptanları, yarışmacıları kendi ekiplerine alarak haftanın takım kadrolarını belirleyecek.

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Şiringül oldu.

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        #masterchef kaptanlık oyunu
        #Masterchef
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