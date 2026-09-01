MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 31 Ağustos Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaptanlık oyunu ile sürdü. 31 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde gecenin konsepti tantuni oldu. Şefler, yarışmacıların hazırladığı tantunileri lezzet, sunum ve teknik açıdan değerlendirdi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı aynı zamanda kırmızı takım kaptanını belirleme ve takımını oluşturma avantajını elde etti. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, 31 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte, MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ve yeni haftada oluşan takımlar...
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren yarışmacıların belli olmasının ardından yarışmacılar kaptanlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. 31 Ağustos Pazartesi akşamında şefler yarışmacılardan tantuni hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar en iyi tantuniyi yaparak mavi takım kaptanı olabilmek için hünerlerini sergiledi. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda gecenin en başarılı tabağı ve mavi takım kaptanı belli oldu. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını seçtikten sonra kendi stratejisine göre takımını oluşturdu. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, 31 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de 31 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Gecenin konsepti tantuni olurken yarışmacılar şeflerin istediği tabağı en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele etti.
MasterChef'te kaptanlık oyununu Eyüp Can kazandı.
31 AĞUSTOS 2026 MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
31 Ağustos Pazartesi günü oynanan kaptanlık oyununda mavi takım kaptanı şeflerin değerlendirmelerinin ardından Eyüp Can oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te mavi takım kaptanı Eyüp Can, kırmızı takım kaptanı olarak Cansu'yu seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Eyyüp Can (Takım Kaptanı)
Bahar
Nurten
Nilay
Tolga
Kübra
Burçin
Hasan Alp
Enes
Şiringül
Kırmızı Takım
Cansu (Takım Kaptanı)
Şükran
Emre
Şadi
Armağan
Muhammed
Recep
Batuhan
Koray
Ayşe
MASTERCHEF'TE SİMGE ELENDİ, CANSU ANA KADROYA GİRDİ
MasterChef Türkiye'de önceki bölümde eleme heyecanı yaşandı. Eleme gecesinin sonunda Simge yarışmaya veda ederken, yedeklerden mücadele eden Cansu ana kadroya giren yarışmacı oldu.
Ana kadronun şekillenmesinin ardından MasterChef'te yeni haftanın kaptanlık mücadelesine geçildi. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olarak dokunulmazlık avantajını elde etmek ve takımını kurmak için mücadele etti.