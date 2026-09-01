MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren yarışmacıların belli olmasının ardından yarışmacılar kaptanlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. 31 Ağustos Pazartesi akşamında şefler yarışmacılardan tantuni hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar en iyi tantuniyi yaparak mavi takım kaptanı olabilmek için hünerlerini sergiledi. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda gecenin en başarılı tabağı ve mavi takım kaptanı belli oldu. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını seçtikten sonra kendi stratejisine göre takımını oluşturdu. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, 31 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...