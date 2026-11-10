Türkiye ve dünya siyasetinde haftanın öne çıkan gelişmeleri, gündem yaratan tartışmalar ve siyasi kulislerde konuşulan dikkat çekici iddialar Karşıt Görüş'te masaya yatırıldı. Siyasette dengelerin nasıl değiştiği, iktidar ve muhalefet cephesindeki siyasi hesaplar ve aktörlerin açıklamalarının perde ... Daha Fazla Göster

Türkiye ve dünya siyasetinde haftanın öne çıkan gelişmeleri, gündem yaratan tartışmalar ve siyasi kulislerde konuşulan dikkat çekici iddialar Karşıt Görüş'te masaya yatırıldı. Siyasette dengelerin nasıl değiştiği, iktidar ve muhalefet cephesindeki siyasi hesaplar ve aktörlerin açıklamalarının perde arkası değerlendirildi. Hafta boyunca gündeme gelen gelişmeler, siyasi partilerin yeni stratejileri, olası ittifaklar ve kulislerde konuşulan senaryolar farklı bakış açılarıyla ele alındı. Türkiye'nin iç siyasetinden uluslararası gelişmelere kadar haftanın sıcak başlıkları kapsamlı şekilde tartışıldı. Siyasi hesaplar, gündem yaratan açıklamalar ve kamuoyuna yansıyan iddiaların önümüzdeki döneme ilişkin ne gibi işaretler verdiği değerlendirildi. Türkiye ve dünya siyasetindeki gelişmelerin olası sonuçları masaya yatırıldı. Karşıt Görüş'te Kerem Kırçuval sordu; Saadet Partisi Milletvekili ve Hukukçu Bülent Kaya, Siyaset Bilimciler Dr. Sezin Öney ve Elif Şahin ile Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, haftanın öne çıkan gelişmelerini, siyasi tartışmaları ve kulislerde konuşulan iddiaları değerlendirdi. Daha Az Göster