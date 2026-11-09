MasterChef'te yeni dönem! 9 Kasım Pazartesi MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de yeni hafta heyecanı 9 Kasım Pazartesi akşamı kaptanlık oyunuyla başladı. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek ve haftanın takımlarını belirleme avantajını elde etmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Yeni haftayla birlikte yarışmada eleme sisteminde de değişikliğe gidiliyor. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı, eleme adayı belirleme hakkına sahip olmayacak. Haftalık eleme potasına ise toplam 4 yarışmacı gönderilecek ve her hafta bir isim yarışmaya veda etme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Peki, 9 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de 9 Kasım Pazartesi günü yeni haftanın ilk mücadelesi ekranlara geldi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda kaptanlık oyununu kazanan isim mavi takımın başına geçti. Mavi takım kaptanı, rakip takımın kaptanını da belirleyerek haftanın kadrolarının oluşturulmasında söz sahibi oldu. Yeni eleme formatında dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme adayı belirleyemeyecek ve hafta boyunca toplam dört isim potaya girecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 9 Kasım 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte 9 Kasım 2026 MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyununu Tolga kazandı.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Kaptanlık oyununu kazanan Tolga mavi takım kaptanı oldu.
Mavi takım kaptanı Tolga kırmızı takım kaptanı olarak Muhammed'i tercih etti.
MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
9 Kasım Pazartesi günü oynanacak kaptanlık oyununun ardından haftanın yeni takım kadroları belli olacak.
Takım kadroları yeni bölümün ardından netleşecek.
MASTERCHEF'TE YENİ DÖNEM
MasterChef Türkiye'de yeni haftayla birlikte eleme sisteminde değişikliğe gidiliyor. Yeni formatta dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme adayı belirleyemeyecek.
Yeni eleme sisteminin öne çıkan kuralları şöyle:
- Haftalık eleme potasına toplam 4 yarışmacı girecek.
- Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme adayı belirleyemeyecek.
- Eleme adaylarının belirlenmesinde yeni sistem uygulanacak.
- Hafta sonunda potadaki 4 yarışmacı eleme mücadelesi verecek.
Bu değişiklikle birlikte yarışmacılar için takım oyunları ve bireysel performans daha da önemli hale gelecek.
MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYI KİM OLACAK?
Yeni haftanın ilk takım mücadelesinin ardından eleme süreci başlayacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacının eleme adayı belirleyemeyecek olması nedeniyle potaya girecek isimlerin belirlenmesinde farklı bir süreç işleyecek.