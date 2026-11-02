Masterchef kaptanlık oyunu için heyecan dorukta. Yayınlanan en son bölümde eleme potasında Nurten, Enes, Şükran, Hasan Alp, Armağan ve Muhammed'in ismi yer aldı. Elenen isim ise Hasan Alp oldu. 2 Kasım Pazartesi günü kaptanlık oyunu oynanıyor. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Masterchef’te mavi ve kırmızı takım nasıl oluştu?