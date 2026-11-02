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        Haberler Bilgi Magazin Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Masterchef’te mavi ve kırmızı takım nasıl oluştu?

        Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Masterchef’te mavi ve kırmızı takım nasıl oluştu?

        MasterChef 2 Kasım Pazartesi günü kıran kırana mücadelelerle başladı. Haftanın ilk gününde Masterchef kaptanlık oyunu için yarışmacılar ter döküyor. MasterChef eleme gecesinin ardından yeni haftaya yarışmacılar kaptanlık yarışı ile mücadeleye devam ediyor. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım nasıl oluştu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 22:43 Güncelleme:
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        Masterchef kaptanlık oyunu için heyecan dorukta. Yayınlanan en son bölümde eleme potasında Nurten, Enes, Şükran, Hasan Alp, Armağan ve Muhammed'in ismi yer aldı. Elenen isim ise Hasan Alp oldu. 2 Kasım Pazartesi günü kaptanlık oyunu oynanıyor. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Masterchef’te mavi ve kırmızı takım nasıl oluştu?

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        MASTERCHEF TÜRKİYE'DE MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Masterchef yarışmasında mavi ve kırmızı takımın kaptanı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        MasterChef'te eleme potasında Nurten, Enes, Şükran, Hasan Alp, Armağan ve Muhammed'in ismi yer aldı. Elenen isim ise Hasan Alp oldu.

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        #masterchef kaptanlık oyunu
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