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        Haberler Bilgi Magazin Masterchef kim elendi? 13 Eylül Masterchef Türkiye’ye kim veda etti, eleme potasında kim var?

        Masterchef kim elendi? 13 Eylül Masterchef Türkiye’ye kim veda etti, eleme potasında kim var?

        Masterchef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı yaşanıyor. Yayınlanan son bölümde Masterchef eleme adayı Batuhan ve Armağan olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı ise Hasan Alp kazanmıştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen yemekle en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı yarışmaya devam ederken, tabağı beğenilmeyen yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki 13 Eylül 2026 Masterchef'te kim elendi, kim gitti? Masterchef Türkiye eleme potasında kim var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 21:46 Güncelleme:
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        TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölümde eleme yapılıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında potaya giren 6 yarışmacı, eleme gecesinde kıyasıya mücadele ediyor. Ekrana gelen son bölümde perde pilavıyla yarışmacılar düello yapmıştı. Pazar günü ise elenmemek için yarışmacılar hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Peki Masterchef kim elendi? 13 Eylül Masterchef Türkiye’ye kim veda etti, eleme potasında kim var?

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        MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

        Masterchef elenen isim henüz belli olmadı. Açıklanınca habere eklenecektir.

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Cansu

        Nilay

        Tolgahan

        Emre

        Recep

        Şadi

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        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Yarışmacılar 12 Eylül tarihindeki bölümde en iyi perde pilavını yapmak için kıyasıya yarıştı. MasterChef'te 7. eleme adayı Batuhan, 8. eleme adayı ise Armağan oldu. MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Hasan Alp kazandı. MasterChef'te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

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