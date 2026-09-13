TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölümde eleme yapılıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında potaya giren 6 yarışmacı, eleme gecesinde kıyasıya mücadele ediyor. Ekrana gelen son bölümde perde pilavıyla yarışmacılar düello yapmıştı. Pazar günü ise elenmemek için yarışmacılar hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Peki Masterchef kim elendi? 13 Eylül Masterchef Türkiye’ye kim veda etti, eleme potasında kim var?