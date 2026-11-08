MasterChef'te dokunulmazlık dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Kasım Cumartesi MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef Türkiye'de rekabet hız kesmeden devam ederken 7 Kasım Cumartesi akşamı dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle şekillenen yarışmada bu kez konsept makarnalar oldu. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, şeflerin beğenisini kazanarak dokunulmazlığı elde etmek için mutfağa girdi. Peki, 7 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar ve eleme adayıyla ilgili merak edilenler.
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Yarışmacılar bu kez konsept makarnalar hazırlayarak şeflerden en yüksek puanı almaya çalıştı. Takımların mutfaktaki performansı gecenin kazananını belirledi. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâh başına geçti. Peki, MasterChef'te bu akşam kim dokunulmazlığı kazandı, eleme potasına kim gitti? İşte 7 Kasım 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Armağan kazandı.
MASTERCHEF 7 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı Muhammed olurken, potaya giden 8. yarışmacı Tolga oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef Türkiye'de 6 Kasım Cuma akşamı açıklanan sonuçlara göre haftanın eleme potasında şu isimler bulunuyor:
- Tolgahan
- Ayşe
- Bahar
- Eyüp Can
- Şadi
- Kübra