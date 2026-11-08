Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi MasterChef'te dokunulmazlık dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Kasım Cumartesi MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

        MasterChef'te dokunulmazlık dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Kasım Cumartesi MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

        MasterChef Türkiye'de rekabet hız kesmeden devam ederken 7 Kasım Cumartesi akşamı dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle şekillenen yarışmada bu kez konsept makarnalar oldu. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, şeflerin beğenisini kazanarak dokunulmazlığı elde etmek için mutfağa girdi. Peki, 7 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar ve eleme adayıyla ilgili merak edilenler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 00:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Yarışmacılar bu kez konsept makarnalar hazırlayarak şeflerden en yüksek puanı almaya çalıştı. Takımların mutfaktaki performansı gecenin kazananını belirledi. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâh başına geçti. Peki, MasterChef'te bu akşam kim dokunulmazlığı kazandı, eleme potasına kim gitti? İşte 7 Kasım 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Armağan kazandı.

        4

        MASTERCHEF 7 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı Muhammed olurken, potaya giden 8. yarışmacı Tolga oldu.

        5

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

        MasterChef Türkiye'de 6 Kasım Cuma akşamı açıklanan sonuçlara göre haftanın eleme potasında şu isimler bulunuyor:

        - Tolgahan

        - Ayşe

        - Bahar

        - Eyüp Can

        - Şadi

        - Kübra

        ÖNERİLEN VİDEO

        O an kamerada! Markette kanlı yağma

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zincir marketten yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeki ürünü, ücretini ödemeden alarak kaçmaya çalışan şüpheli, kendisini fark edip müdahale eden güvenlik görevlisini kesici aletle yaraladı. Olayın ardından yakalanan ve hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bu...
        #Masterchef
        #MasterChef dokunulmazlık oyunu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim