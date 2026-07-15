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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı memur maaşları yattı mı? Memur maaş farkı ne zaman yatacak?

        Zamlı memur maaşları yattı mı? Memur maaş farkı ne zaman yatacak?

        Temmuz 2026 memur maaş zammının kesinleşmesinin ardından milyonlarca kamu çalışanının gözü 14 günlük maaş farkı ödemelerine çevrildi. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,52 olarak netleşirken, en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi. Memurlar, 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Zam farkının yanı sıra zamlı memur maaşlarının yatıp yatmadığı da merak edilen konular arasında yer aldı. Kamu kurumlarının bordro işlemlerini tamamlamasının ardından fark ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki, zamlı memur maaşı yattı mı? Memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte Temmuz 2026 memur maaş farkı ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 19:07 Güncelleme:
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        1

        Temmuz ayı maaş zammının belli olmasıyla birlikte memurların alacağı zamlı maaşlar ve 14 günlük fark ödemeleri yeniden gündeme geldi. Memurlar maaşlarını her ayın 15'inde aldığı için, 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki zam farkı ayrıca hesaplanıyor. Gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kamu kurumlarından gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Memur maaş farkı ne zaman yatacak, 14 günlük zam farkı ve zamlı memur maaşı yattı mı? İşte merak edilen ayrıntılar...

        2

        MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        Memurların Temmuz ayına ilişkin zamlı maaşları 15 Temmuz itibarıyla hesaplara yatırılacak. Ancak 1-14 Temmuz dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkı için henüz resmi ödeme takvimi açıklanmadı.

        Geçmiş dönem uygulamalarında maaş farkları, kurumların bordro işlemlerini tamamlamasının ardından ya zamlı maaşlarla birlikte ya da birkaç gün sonra ayrı olarak hesaplara yatırıldı. Bu yıl da benzer bir uygulamanın yapılması bekleniyor.

        3

        MEMURA 14 GÜNLÜK ZAM FARKI YATTI MI?

        Hayır. 12 Temmuz 2026 itibarıyla memurların 14 günlük zam farkı ödemelerinin hesaplara yatırıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

        Ödeme tarihinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulması bekleniyor.

        4

        14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NEDEN ÖDENİYOR?

        Memurlar maaşlarını peşin olarak her ayın 15'inde aldığı için Temmuz ayında yürürlüğe giren zam oranı, ayın ilk 14 gününü kapsamıyor. Bu nedenle 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki zam farkı ayrıca hesaplanarak hak sahiplerine ödeniyor.

        5

        ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki Emekli Sandığı mensupları, her ayın 1'i ile 5'i arasında emekli aylıklarını almaktadır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz'da açıklandığı için, emekliler Temmuz ayının başında eski tarifeden maaş aldılar. Bu durum nedeniyle oluşan zam farkları için SGK tarafından özel bir ödeme takvimi ilan edilecek.

        6

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Temmuz 2026 zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi. Diğer unvanlardaki memur maaşları da yüzde 13,52 oranındaki artış doğrultusunda yeniden hesaplandı. Zamlı maaşlar ve maaş farkları, resmi ödeme takvimi doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.

        7

        MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        ÜNVANLAR Derece Net Görev Aylığı (*)

        Ocak-Haziran 2026 (TL) Temmuz-Aralık 2026 (TL)

        Şube Müdürü-(Üniversite Mezunu) 1/4 94.384 107.110

        Memur-(Üniversite Mezunu) 9/1 64.397 73.070

        Uzman Öğretmen 1/4 81.219 92.166

        Öğretmen 1/4 73.368 83.254

        Başkomiser 3/1 89.214 101.242

        Polis Memuru 8/1 81.617 92.618

        Uzman Doktor 1/4 150.426 170.730

        Hemşire-(Üniversite Mezunu) 5/1 74.770 84.845

        Mühendis 1/4 96.211 109.185

        Teknisyen-(Lise Mezunu) 11/1 66.870 75.877

        Profesör 1/4 135.089 153.208

        Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 102.779

        Vaiz 1/4 76.653 86.983

        Avukat 1/4 90.000 102.135

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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