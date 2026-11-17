Memur maaşında zam tablosu netleşiyor! 2027 Ocak öğretmen, polis, hemşire ve memur maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte dört aylık zam hesabı da yeniden şekillendi. Temmuz-ekim döneminde oluşan yüzde 8,29'luk enflasyonun ardından memurlar için yüzde 1,21 enflasyon farkı ortaya çıktı. Ocak ayında uygulanacak yüzde 5 toplu sözleşme zammı da eklendiğinde mevcut hesaplamalara göre artış oranı yüzde 6,26 seviyesine ulaştı. Peki, 2027 Ocak ayında öğretmen, polis, hemşire ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte 2027 Ocak memur maaşı hesaplama tablosu...
2027 yılı memur maaş zammı için ilk hesaplamalar, TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşmeye başladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık enflasyon yüzde 8,29 olarak hesaplandı. Bu gelişmeyle birlikte memurların temmuz ayında aldığı yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı aşıldı ve enflasyon farkı oluştu. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek? İşte 2027 Ocak memur zammına ilişkin son hesaplamalar...
TCMB ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜZDE 29,5'E YÜKSELTTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 12 Kasım'da açıkladığı yılın son Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28'den yüzde 29,5'e çıkarıldığını duyurdu. Karahan, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 21'e, 2028 sonunda yüzde 13,5'e ve 2029 sonunda yüzde 9'a gerilemesini beklediklerini belirtti.
Yeni tahmin, ocak ayında yapılacak maaş artışları için de yeni bir hesaplama gündeme getirdi. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci altı aylık enflasyonunun yaklaşık yüzde 9,97 olacağı öngörülüyor.
2027 OCAK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin ocak zammında enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışı birlikte hesaplanıyor. 2026'nın ikinci yarısında yüzde 7 toplu sözleşme zammı alan memurlar için temmuz-aralık enflasyonunun bu oranı aşan kısmı enflasyon farkı oluşturacak.
TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu tahminine göre ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 9,97 olması durumunda yaklaşık yüzde 2,78 enflasyon farkı hesaplanıyor. Ocak 2027 için belirlenen yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin toplam artışının yaklaşık yüzde 7,91 olması bekleniyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 779 TL'YE Mİ ÇIKACAK?
Yüzde 7,91'lik zam senaryosuna göre mevcut 70 bin 224 TL seviyesindeki en düşük memur maaşının yaklaşık 75 bin 779 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Maaş türüMevcut maaşTahmini zamlı maaş
En düşük memur maaşı70.224 TL75.779 TL
Memur (9/1)73.070 TL78.850 TL
Öğretmen (1/4)83.254 TL89.839 TL
Polis memuru (8/1)92.618 TL99.944 TL
Bu rakamlar yüzde 7,91'lik tahmini artış üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor. Kesin maaşlar, yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 ocak ayında uygulanacak zam oranları için kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı kesinleşecek. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da aynı veriler doğrultusunda hesaplanacak.
En düşük emekli aylığında ilave artış yapılıp yapılmayacağı ve refah payı konusunda alınacak kararlar da maaşların nihai seviyesini belirleyecek. Bu nedenle TCMB'nin yüzde 29,5'lik tahmini önemli bir gösterge olsa da ocak ayında hesaplara yatacak kesin tutarlar henüz belli değil.