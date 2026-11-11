Memur maaşlarında hesaplar değişti! 2027 öğretmen, polis, hemşire ve memur maaşları ne kadar olacak?

2027 OCAK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

2027 Ocak döneminde memur ve memur emeklilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna altı aylık enflasyonun yüzde 7'lik mevcut toplu sözleşme artışını aşması halinde oluşacak enflasyon farkı da eklenecek.

Ekim ayı dahil dört aylık veriler üzerinden yapılan hesaplamada enflasyon farkı ve yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte şimdilik yüzde 6,26 oranında artış ortaya çıkıyor.

Ancak bu oran kesinleşmiş zam oranı değil. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ocak ayında uygulanacak nihai zam oranı belli olacak.