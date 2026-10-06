Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zammında üç aylık enflasyon farkı belli oldu. Üç aylık dönemde ortaya çıkan yüzde 5,57'lik enflasyon farkı, yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyonun önemli bir bölümünü oluşturuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammında 6 aylık enflasyon oranı esas alınırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkı dikkate alınacak. Peki 2027 Ocak emekli ve memur zammı yüzde kaç olacak, maaşlar ne kadar artacak? İşte enflasyon verileriyle 2027 Ocak memur ve emekli maaşı hesaplaması...