Emekli ve memur zammında hesaplar değişti! 2027 emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun 2027 Ocak maaş zammına ilişkin hesaplamalar yeniden yapılmaya başlandı. TÜİK verilerine göre eylül ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1,84 arttı. Böylece temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur zammı netleşecek. Peki emekli ve memur maaşı 2027 Ocak ayında ne kadar olacak? İşte 2027 emekli ve memur zammında son hesaplamalar...
Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zammında üç aylık enflasyon farkı belli oldu. Üç aylık dönemde ortaya çıkan yüzde 5,57'lik enflasyon farkı, yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyonun önemli bir bölümünü oluşturuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammında 6 aylık enflasyon oranı esas alınırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkı dikkate alınacak. Peki 2027 Ocak emekli ve memur zammı yüzde kaç olacak, maaşlar ne kadar artacak? İşte enflasyon verileriyle 2027 Ocak memur ve emekli maaşı hesaplaması...
3 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 5,57 OLDU
TÜİK'in eylül ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıklamasının ardından temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 5,57 olarak hesaplandı.
Bu oran, emekli ve memur maaşlarına ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı olarak değerlendirilmiyor. 2027 Ocak zammının belirlenmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 16 Eylül 2026 tarihinde Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda enflasyon, Orta Vadeli Program ve kamu çalışanlarıyla emeklilerin maaş artışları hakkında açıklamalar yapan Şimşek, ücretlerin enflasyon karşısındaki durumuna dikkat çekti.
Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon kadar artacağını belirtti. Bakanın açıklaması, Ocak 2027 döneminde yapılacak maaş artışlarının enflasyonla bağlantılı olarak ele alınacağını gösterirken, belirli bir zam oranı veya kesin maaş tutarı açıklanmadı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranı, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.
Temmuz, ağustos ve eylül aylarında oluşan yüzde 5,57'lik oran, şu an için hesaplamaya dahil olan ilk üç aylık dönemi gösteriyor. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları bu oranın üzerine eklenecek ve 6 aylık toplam enflasyon ortaya çıkacak.
2027 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Şu an için emekli maaşlarına uygulanacak kesin zam oranı belli değil. Eylül ayı itibarıyla oluşan yüzde 5,57'lik üç aylık enflasyon, yıl sonuna kadar açıklanacak yeni verilerle birlikte değişecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının ortaya çıkmasının ardından kök maaşlar üzerinden yeni hesaplama yapılacak. En düşük emekli aylığı konusunda ise ayrıca yasal düzenleme yapılması halinde ödenecek tutar farklılaşabilecek.
2027 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarında 2027 Ocak ayında uygulanacak artış için toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplanacak. Eylül sonu itibarıyla ortaya çıkan yüzde 5,57'lik enflasyon, memurlar açısından da zam hesabında takip edilen önemli göstergelerden biri oldu.
Ancak ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasının ardından oluşacak 6 aylık enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı toplam artışın belirlenmesinde etkili olacak.
OVP YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28,4
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde Ocak 2027 maaş artışlarına yönelik çeşitli hesaplamalar yapılıyor.
Ancak yıl sonu enflasyon oranı ile altı aylık enflasyon oranı aynı değildir. Ocak zammı hesaplanırken 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun tamamı esas alınacağından, OVP tahmini üzerinden yapılan oranlar senaryo niteliği taşıyor.
OCAK 2027 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ocak 2027 emekli ve memur zammının kesinleşmesi için 2026 yılının son altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte altı aylık oran ortaya çıkacak.
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise altı aylık enflasyon oranı dikkate alınacak. Nihai zam oranları, resmi veriler ve ilgili hesaplamalar sonrasında netleşecek.