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        Haberler Bilgi Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2027 Ocak’ta en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur zammı hesapla

        Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2027 Ocak’ta en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur zammı hesapla

        Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte memur zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 oldu. Milyonlarca çalışan, yeni yılda alacağı maaşı öğrenmek için açıklanacak son iki enflasyon verisini bekliyor. Peki Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2027 Ocak'ta en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        1

        TÜİK enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur maaş zammı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Memur ve memur emeklisi 2027 Ocak ayı içerisinde % 5 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı oranında zam alacak. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zam hesaplamalarında dört aylık tablo ortaya çıktı. Peki Memur zammı ne zaman açıklanacak, en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, memur zammı nasıl hesaplanır? 

        2

        MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 4 AYLIK ENFLASYON FARKI

        Memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Ekim ayı enflasyonu 2,58 olarak açıklanırken memur ve memur emeklisi için kesinleşen enflasyon farkı 1,21 oldu. Bu orana Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları eklendikten sonra 6 aylık enflasyon farkı oranı belli olacak. Memur ve memur emeklisi 2027 Ocak ayı içerisinde % 5 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı oranında zam alacak. 4 aylık enflasyon verisi sonrasında memur ve memur emeklileri için kesinleşen zam oranı % 6,27 oldu.

        3

        2027 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        Memur ve emekli memurların ocak ayındaki maaş zammı için yılın son iki aylık enflasyon verileri bekleniyor. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketindeki yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde memur ve emekli memurların ocak zammının yüzde 8,02 olması öngörülüyor.

        Bu oran, dört aylık dönemde oluşan enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden yapılan mevcut hesaplamaların yıl sonu tahminine göre güncellenmesiyle ortaya çıkıyor. Kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek.

        4

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Mevcut en düşük memur maaşı

        70.224 TL

        Yüzde 5 zam tutarı

        3.511 TL

        Yüzde 5 zam sonrası örnek maaş

        73.735 TL

        Bu tablo, mevcut maaş üzerinden yalnızca yüzde 5 artış uygulanarak hazırlanmış örnek hesaplamadır. Enflasyon farkı ve diğer maaş unsurları dahil değildir; kesin Ocak 2027 maaşı olarak değerlendirilmemelidir.

        5

        MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kesin zam oranı TÜİK'in ocak ayının ilk günlerinde açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle belli olacak. Milyonlarca çalışan, yeni yılda alacağı maaşı öğrenmek için açıklanacak son iki enflasyon verisini bekliyor.

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