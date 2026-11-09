Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2027 Ocak’ta en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur zammı hesapla

Hülya Hökenek ile Habertürk Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'nde (7 Kasım 2026) Türkiye ve dünya gündemine yön veren en sıcak gelişmeler, ekonomi başlıkları ve dış politika analizleri ekrana taşınıyor. Bültende iç siyaset ve yargı gündeminde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon sor... Daha Fazla Göster

Hülya Hökenek ile Habertürk Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'nde (7 Kasım 2026) Türkiye ve dünya gündemine yön veren en sıcak gelişmeler, ekonomi başlıkları ve dış politika analizleri ekrana taşınıyor. Bültende iç siyaset ve yargı gündeminde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 şüphelinin tutuklanması, SPK'nın 67 kişi ve Hedef Portföy hakkında aldığı 2 yıllık işlem yasağı kararı ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuya ilişkin açıklamaları yer alıyor. Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'den istifası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Günü dolayısıyla gerçekleştireceği Azerbaycan ziyareti öncesi İlham Aliyev'e gönderdiği tebrik mesajı bültenin öne çıkan siyasi başlıklarını oluşturuyor. Ekonomi ve yaşam gündeminde ise 10 yılını dolduran Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öngören kanun teklifinin detayları, küresel petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte motorinin litresine gelen 5,47 TL'lik indirim ve karkas sığır eti fiyatlarında sıcak ağırlığın esas alınacağı yeni düzenleme inceleniyor. İstanbul semt pazarlarındaki güncel meyve-sebze etiketlerinden İzmir'de erken başlayan kışlık sebze hasadına, Türkiye genelindeki havalimanlarının 10 aylık yolcu bilançosundan Adana'da başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne kadar merak edilen tüm gelişmeler aktarılıyor. Dış politika bölümünde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın TRT World Forum 2026'da verdiği mesajların yanı sıra Fransa'nın başkenti Paris'te dördüncü haftasına giren protestolar ekrana geliyor. ABD ara seçimlerinde yaşanan yenilgi sonrası Başkan Donald Trump'ın kabinede yapacağı değişiklikler, İran savaşının seçim sonuçlarına etkisi ve Beyaz Saray'daki yeni dengeler ise Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve Doç. Dr. Nuri Salık'ın canlı yayın analizleriyle değerlendiriliyor. Daha Az Göster