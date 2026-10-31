3 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,57 oldu.

Ancak bu oran, memurların doğrudan alacağı enflasyon farkı anlamına gelmiyor. Memur ve memur emeklileri, 2026’nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme zammı aldı. Enflasyon farkının oluşması için temmuz-aralık dönemindeki toplam enflasyonun bu oranı aşması gerekiyor. Eylül sonu itibarıyla yüzde 5,57 seviyesinde kalan enflasyon, yüzde 7’lik eşiğin altında bulunuyor.