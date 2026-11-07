MEMURUN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 1,21 OLDU

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli memurların dört aylık enflasyon farkı da belli oldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dönemde enflasyon farkı yüzde 1,21 olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli memurların maaş artışları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor. Ocak 2027 döneminde uygulanacak yüzde 5 toplu sözleşme zammı da hesaba katıldığında şimdiki zam oranı yüzde 6,26 oldu.