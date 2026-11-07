Memur zammı netleşiyor! Memur maaşı ne kadar olacak, seyyanen zam verilecek mi?
TÜİK'in ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur ve emekli memurların 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bu kapsamda temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon farkı yüzde 1,21 olarak gerçekleşti. Ocak ayında uygulanacak yüzde 5 toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle memur ve emekli memurların şimdiden oluşan zam oranı yüzde 6,26'ya ulaştı. Peki, 2027 Ocak ayında memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek? İşte Ocak 2027 memur maaş zammı hesaplama tablosu...
Memur zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 oldu. Temmuz-ekim dönemindeki enflasyon farkı yüzde 1,21 olarak hesaplandı. Ocak ayında uygulanacak yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli memurların şimdiki zam oranı yüzde 6,26 seviyesine çıktı. Peki, memur maaşı ne kadar olacak, memur seyyanen zam verilcek mi? İşte 2027 yılı memur ve emekli memur zammına ilişkin son hesaplamalar...
MEMURUN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 1,21 OLDU
Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli memurların dört aylık enflasyon farkı da belli oldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dönemde enflasyon farkı yüzde 1,21 olarak gerçekleşti.
Memur ve emekli memurların maaş artışları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor. Ocak 2027 döneminde uygulanacak yüzde 5 toplu sözleşme zammı da hesaba katıldığında şimdiki zam oranı yüzde 6,26 oldu.
2027 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Memur ve emekli memurların ocak ayındaki maaş zammı için yılın son iki aylık enflasyon verileri bekleniyor. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketindeki yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde memur ve emekli memurların ocak zammının yüzde 8,02 olması öngörülüyor.
Bu oran, dört aylık dönemde oluşan enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden yapılan mevcut hesaplamaların yıl sonu tahminine göre güncellenmesiyle ortaya çıkıyor. Kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Mevcut en düşük memur maaşı
70.224 TL
Yüzde 5 zam tutarı
3.511 TL
Yüzde 5 zam sonrası örnek maaş
73.735 TL
Bu tablo, mevcut maaş üzerinden yalnızca yüzde 5 artış uygulanarak hazırlanmış örnek hesaplamadır. Enflasyon farkı ve diğer maaş unsurları dahil değildir; kesin Ocak 2027 maaşı olarak değerlendirilmemelidir.
EMEKLİ MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli memurlar da ocak ayında memurlarla aynı toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesaplamasına tabi olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketindeki yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde emekli memur aylıklarında yüzde 8,02 oranında artış bekleniyor.
Bu artışla birlikte emekli memurların ocak ayındaki yeni aylıkları da mevcut maaşları üzerinden yeniden hesaplanacak. Kesin oran, yılın ikinci altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.
MEMUR VE EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2027 Ocak memur ve emekli memur zammı için gözler kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK tarafından ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte altı aylık enflasyon farkı kesinleşecek.
Böylece memurların ve emekli memurların yeni yıl maaş zamları belli olacak. Zamlı maaşların ocak ayından itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.