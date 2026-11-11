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        Haberler Bilgi Memur zammında hesaplar değişti! 2027 öğretmen, polis, hemşire ve memur maaşı ne kadar olacak?

        Memur zammında hesaplar değişti! 2027 öğretmen, polis, hemşire ve memur maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 2027 Ocak maaş zammında dört aylık enflasyon verisi belli oldu. TÜİK'in ekim ayı enflasyonunu açıklamasıyla temmuz, ağustos, eylül ve ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon yüzde 8,29 olarak hesaplandı. Böylece memurların 2026 yılının ikinci yarısı için aldığı yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı aşıldı ve yüzde 1,21 seviyesinde enflasyon farkı oluştu. Ocak ayında uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da hesaba katıldığında memur ve memur emeklileri için şimdilik yüzde 6,26 oranında maaş artışı ortaya çıktı. Peki, 2027 öğretmen, polis, hemşire ve memur maaşları ne kadar olacak, en düşük memur maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte 2027 memur zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 23:34 Güncelleme:
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        1

        Memur zammına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ocak ayında yapılacak maaş artışının dört aylık bölümü ortaya çıktı. Temmuz-ekim döneminde gerçekleşen yüzde 8,29'lik enflasyon, memurların toplu sözleşme zammını aşarken maaş hesaplarını da değiştirdi. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkıyla birlikte şimdilik yüzde 6,26'lık artış gündeme geldi. Peki, kasım ve aralık enflasyonu sonrasında memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte 2027 Ocak memur maaşı zammına ilişkin merak edilen ayrıntılar.

        2

        4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

        Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2026 yılının ikinci yarısında aylık enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:

        AyAylık enflasyon

        Temmuz 2026%1,78

        Ağustos 2026%1,84

        Eylül 2026%1,84

        Ekim 2026%2,58

        4 aylık toplam%8,29

        Dört aylık dönemde gerçekleşen yüzde 8,28'lik kümülatif enflasyon, memurların temmuz ayında aldığı yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını geride bıraktı.

        Böylece memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 1,21 oranında enflasyon farkı oluştu. Bu oran, ocak ayında yapılacak maaş artışının hesaplanmasında dikkate alınacak.

        3

        2027 OCAK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        2027 Ocak döneminde memur ve memur emeklilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna altı aylık enflasyonun yüzde 7'lik mevcut toplu sözleşme artışını aşması halinde oluşacak enflasyon farkı da eklenecek.

        Ekim ayı dahil dört aylık veriler üzerinden yapılan hesaplamada enflasyon farkı ve yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte şimdilik yüzde 6,26 oranında artış ortaya çıkıyor.

        Ancak bu oran kesinleşmiş zam oranı değil. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ocak ayında uygulanacak nihai zam oranı belli olacak.

        4

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Mevcut en düşük memur maaşı

        70.224 TL

        Yüzde 5 zam tutarı

        3.511 TL

        Yüzde 5 zam sonrası örnek maaş

        73.735 TL

        Bu tablo, mevcut maaş üzerinden yalnızca yüzde 5 artış uygulanarak hazırlanmış örnek hesaplamadır. Enflasyon farkı ve diğer maaş unsurları dahil değildir; kesin Ocak 2027 maaşı olarak değerlendirilmemelidir.

        5

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

        2027 Ocak memur zammının kesinleşmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu duyurmasıyla birlikte 2026 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranı tamamlanacak.

        Böylece memurların alacağı enflasyon farkı ve yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı birleştirilerek ocak ayında uygulanacak maaş artışı hesaplanacak.

        Milyonlarca kamu çalışanı, yılın son iki enflasyon verisini ve ocak ayında maaşlara yapılacak artışı yakından takip ediyor.

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