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        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

        Küresel piyasanın gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararı toplantısına çevrilmiş durumda. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı faiz kararı için açıklanma tarihini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Temmuz ayı faiz kararında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı vermişti. Peki, Eylül 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 00:20 Güncelleme:
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanması beklenen eylül ayı faiz kararı için az bir süre kaldı. Karar günü yaklaşırken TCMB'nin alacağı yılın sekizinci ayının faiz kararının hangi yönde olacağı ise merak edilmeye başladı. İşte, Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 10 Eylül Perşembe saat 14.00'te duyurulacak.

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        TCMB TOPLANTI TARİHLERİ

        10 Eylül 2026 (Saat 14:00)

        22 Ekim 2026 (Saat 14:00)

        10 Aralık 2026 (Saat 14:00)

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        #merkez bankası
        #merkez bankası faiz kararı
        #TCMB
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