Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanması beklenen eylül ayı faiz kararı için az bir süre kaldı. Karar günü yaklaşırken TCMB'nin alacağı yılın sekizinci ayının faiz kararının hangi yönde olacağı ise merak edilmeye başladı. İşte, Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi