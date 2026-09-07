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        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB Eylül faiz toplantısı tarihi 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        TCMB Eylül faiz toplantısı tarihi 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların yakından takip ettiği Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde gözler TCMB'nin vereceği faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın politika faizinde nasıl bir değişikliğe gideceği ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül 2026 TCMB faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi? İşte TCMB'nin eylül ayı faiz kararı toplantı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 21:40 Güncelleme:
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        Merkez Bankası'nın 2026 yılı toplantı takviminde yer alan eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısının tarihi belli oldu. Faiz kararı öncesinde piyasalar TCMB'nin para politikası yönlendirmelerini ve vereceği mesajları takip edecek. Toplantının ardından politika faizine ilişkin faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Kararın ardından kredi ve mevduat faizleri başta olmak üzere piyasalardaki olası etkiler de yakından izlenecek. Peki Eylül 2026 TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta belli olacak? İşte Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı tarihi ve saati...

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        MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TCMB tarafından yayımlanan 2026 yılı toplantı takvimine göre, Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

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        EYLÜL 2026 TCMB FAİZ KARARI NE OLACAK?

        Eylül ayı faiz kararının ne olacağı toplantı öncesinde merak ediliyor. TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gidip gitmeyeceği, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından belli olacak.

        Faiz kararına ilişkin beklentiler, enflasyon görünümü ve para politikası gelişmeleri doğrultusunda şekillenirken kesin karar TCMB tarafından açıklanacak.

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        FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

        Merkez Bankası'nın eylül ayı toplantısında faiz indirimi yapıp yapmayacağı henüz kesinleşmiş değil. PPK'nın toplantı sonrasında açıklayacağı karar, politika faizinin yönünü ortaya koyacak.

        TCMB'nin faiz kararı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00'te belli olacak.

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        SON FAİZ KARARI NE OLDU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı.

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        #TCMB faiz kararı
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