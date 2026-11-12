Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK? 2026 Türkiye Uluslar Ligi A Grubu maç takvimi

        MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK? 2026 Türkiye Uluslar Ligi A Grubu maç takvimi

        Kasım ayındaki ikinci milli ara dönemi futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Kasım ayında başlayan milli ara süreci yine kasım ayında sona erecek. Aranın tamamlanmasının ardından ligler ve Avrupa kupalarındaki mücadeleler kaldığı yerden devam edecek. Peki, Milli ara ne zaman bitecek ve kaç gün sürecek? İşte, 2026 Türkiye Uluslar Ligi A Grubu maç takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Kasım ayının ikinci milli maç döneminin başlamasıyla birlikte futbol liglerinde kısa süreli bir duraklama yaşanıyor. Milli takımların uluslararası takvim kapsamında sahaya çıkacağı bu süreçte kulüp karşılaşmalarına ara verilirken, milli müsabakaların yine kasım ayı tarihlerinde sona ermesinin ardından lig maratonunun yeniden başlaması planlanıyor. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor?

        2

        MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

        Milli ara 9 Kasım’da başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek milli ara, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü sona erecek. Lig karşılaşmaları bu sürecin tamamlanmasının ardından kaldığı yerden devam edecek.

        Kasım ayında milli maç dönemi 8 takvim günü sürecek.

        3

        TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

        Türkiye - Belçika | 12 Kasım 2026 Perşembe - Saat: 20.00 (İzmir, Gürsel Aksel Stadyumu)

        Fransa - Türkiye | 15 Kasım 2026 Pazar - Saat: 22.45 (Bordeaux, Matmut Atlantique Stadyumu)

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedef"

        COP31 kapsamında Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtladı. Erdem '35'e 35" hedefine yönelik olarak "Bugünkü küresel rakamlara baktığımız zaman, 2035 yılına kadar olan perspektife baktığımız zaman, geçmiş yıllar...
        #Milli ara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber