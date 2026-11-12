MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK? 2026 Türkiye Uluslar Ligi A Grubu maç takvimi
Kasım ayındaki ikinci milli ara dönemi futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Kasım ayında başlayan milli ara süreci yine kasım ayında sona erecek. Aranın tamamlanmasının ardından ligler ve Avrupa kupalarındaki mücadeleler kaldığı yerden devam edecek. Peki, Milli ara ne zaman bitecek ve kaç gün sürecek? İşte, 2026 Türkiye Uluslar Ligi A Grubu maç takvimi
Kasım ayının ikinci milli maç döneminin başlamasıyla birlikte futbol liglerinde kısa süreli bir duraklama yaşanıyor. Milli takımların uluslararası takvim kapsamında sahaya çıkacağı bu süreçte kulüp karşılaşmalarına ara verilirken, milli müsabakaların yine kasım ayı tarihlerinde sona ermesinin ardından lig maratonunun yeniden başlaması planlanıyor. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor?
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?
Milli ara 9 Kasım’da başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek milli ara, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü sona erecek. Lig karşılaşmaları bu sürecin tamamlanmasının ardından kaldığı yerden devam edecek.
Kasım ayında milli maç dönemi 8 takvim günü sürecek.
TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ A GRUBU MAÇ TAKVİMİ
Türkiye - Belçika | 12 Kasım 2026 Perşembe - Saat: 20.00 (İzmir, Gürsel Aksel Stadyumu)
Fransa - Türkiye | 15 Kasım 2026 Pazar - Saat: 22.45 (Bordeaux, Matmut Atlantique Stadyumu)