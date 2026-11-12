MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK? 2026 Türkiye Uluslar Ligi A Grubu maç takvimi

"Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedef"

COP31 kapsamında Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtladı. Erdem '35'e 35" hedefine yönelik olarak "Bugünkü küresel rakamlara baktığımız zaman, 2035 yılına kadar olan perspektife baktığımız zaman, geçmiş yıllar... Daha Fazla Göster COP31 kapsamında Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtladı. Erdem '35'e 35" hedefine yönelik olarak "Bugünkü küresel rakamlara baktığımız zaman, 2035 yılına kadar olan perspektife baktığımız zaman, geçmiş yıllardaki hedefleri de dikkate aldığımızda bu evet uygulanabilir bir hedef. Önemli olan bu hedefe bir kere küresel düzende ülkelerin tamamının ayak uydurması, bunu kabullenmesi ve elektrikleşmeyle ilgili stratejileri artık aksiyon planları şeklinde kendi ulusal düzenlemelerine, ulusal kanunlarına, yönetmeliklerine almaları" ifadelerini kullandı. Erden ayrıca Bakan Bayraktar'ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı Milli Enerji 2040 stratejisine yönelik "Bütüncül bir şekilde ulusal enerji planında elektrikleşmenin en önemli aslında stratejik hedef olduğunu görüyoruz" dedi Daha Az Göster