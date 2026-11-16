Futbolseverlerin merakla beklediği milli ara takvimi ve Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarih belli oldu. Takımlar, aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yeniden puan mücadelesi verecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maç tarihleri de futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? İşte 2026 Kasım ayı Süper Lig fikstürü...