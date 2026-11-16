Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 12. hafta maç fikstürü
Trendyol Süper Lig'de heyecan, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlıyor. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle lig maçlarına kısa bir süre ara verildi. Kasım ayındaki milli arada gözler hem ay-yıldızlı ekibin mücadelelerine hem de kulüplerin yeniden sahaya çıkacağı tarihe çevrildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları, takımlarının 12. hafta maçlarını beklemeye başladı. Peki, milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları hangi tarihte başlayacak? İşte milli ara sonrası Süper Lig 12. hafta maç programı ve milli aranın sona ereceği tarih...
Futbolseverlerin merakla beklediği milli ara takvimi ve Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarih belli oldu. Takımlar, aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yeniden puan mücadelesi verecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maç tarihleri de futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? İşte 2026 Kasım ayı Süper Lig fikstürü...
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 yılının kasım ayındaki milli maç arası 9 Kasım Pazartesi günü başladı. FIFA uluslararası maç takvimine göre 9 gün sürecek milli ara, 17 Kasım 2026 Salı günü sona erecek.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından milli futbolcular kulüplerine dönecek. Süper Lig'de ise takımlar 12. hafta karşılaşmaları için hazırlıklarını sürdürecek.
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli aranın sona ermesinin ardından Trendyol Süper Lig'de maç heyecanı 21 Kasım 2026 Cumartesi günü yeniden başlayacak. Ligin 12. hafta karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da haftanın farklı günlerinde sahaya çıkacak.
SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre Süper Lig 12. hafta maç programı şöyle:
21 Kasım 2026 Cumartesi
- 13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
- 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor
- 16.00 Galatasaray - Samsunspor
- 19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe
22 Kasım 2026 Pazar
- 13.30 Erzurumspor FK - Göztepe
- 16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
- 16.00 Konyaspor - Beşiktaş
- 19.00 Trabzonspor - Eyüpspor
23 Kasım 2026 Pazartesi
- 20.00 Başakşehir - Çorum FK