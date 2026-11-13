Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Fransa-Türkiye milli maç takvimi
Futbolda kasım ayı milli maç arası nedeniyle liglere verilen ara, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından takımlar milli maçlar nedeniyle Süper Lig mücadelelerine ara verdi. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında kasım ayında Belçika'nın ardından Fransa ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları lig maçlarının başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2026 Kasım milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig maçları hangi tarihte başlayacak? İşte milli ara bitiş tarihi, A Milli Takım maç programı ve liglerin dönüş takvimi...
Kasım ayının ilk haftasında başlayan milli maç arasıyla birlikte Türkiye'de lig heyecanına kısa bir süreliğine ara verildi. FIFA uluslararası maç takvimi kapsamında millî takımlar, kasım ayındaki karşılaşmalarını tamamlamak için sahaya çıkacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı ise bu dönemde önce Belçika'yı konuk edecek, ardından Fransa deplasmanında mücadele edecek. Millilerin maçlarının tamamlanmasıyla birlikte futbolcular kulüplerine dönecek ve lig hazırlıkları yeniden başlayacak. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte 2026 Kasım milli maç takvimi...
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR, 2026 KASIM MİLLİ ARA KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 yılının kasım ayındaki son FIFA milli maç arası 9 Kasım Pazartesi günü başladı. Uluslararası maç takvimine göre 9 gün sürecek milli ara, 17 Kasım 2026 Salı günü sona erecek.
Millî takımların karşılaşmalarını tamamlamasının ardından futbolcular kulüplerine dönecek. Ancak liglerin yeniden başlaması organizasyonların kendi fikstürlerine göre gerçekleşecek.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MİLLİ ARA SONRASI İLK MAÇLAR HANGİ TARİHTE?
Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrasındaki heyecan 21 Kasım 2026 Cumartesi günü yeniden başlayacak. Ligde 12. hafta karşılaşmaları 21-23 Kasım tarihleri arasında oynanacak.
Milli ara sonrasında Süper Lig'de öne çıkan karşılaşmalar şöyle:
21 KASIM 2026 CUMARTESİ
- Gençlerbirliği - Gaziantep FK
- Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor
- Galatasaray - Samsunspor
- Kocaelispor - Fenerbahçe
22 KASIM 2026 PAZAR
- Erzurumspor FK - Göztepe
- Kasımpaşa - Alanyaspor
- Konyaspor - Beşiktaş
- Trabzonspor - Eyüpspor
23 KASIM 2026 PAZARTESİ
- Başakşehir - Çorum FK
TÜRKİYE MİLLİ MAÇLARI NE ZAMAN? BELÇİKA VE FRANSA MAÇ TAKVİMİ
A Milli Futbol Takımı, kasım ayındaki milli ara döneminde UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta iki karşılaşmaya çıkacak. Millilerin maç programı şöyle:
- 12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye - Belçika
- 15 Kasım 2026 Pazar: Fransa - Türkiye
Türkiye, ilk karşılaşmada Belçika'yı kendi sahasında ağırlayacak. İkinci mücadelede ise Fransa deplasmanına çıkarak grup aşamasındaki son maçını oynayacak.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından bu kez Fransa deplasmanına çıkacak. Fransa-Türkiye mücadelesi 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.
Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati 22.45 olarak açıklandı. Bu mücadeleyle birlikte millilerin kasım ayındaki maç programı tamamlanacak.
MİLLİ ARA SONRASI AVRUPA LİGLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kasım ayındaki milli maç arası yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'nın önemli futbol liglerinde de karşılaşmalara ara verilmesine neden oldu.
Avrupa liglerinin milli ara sonrası dönüş takvimi şöyle:
- La Liga: 20 Kasım 2026
- Bundesliga: 20 Kasım 2026
- Ligue 1: 20 Kasım 2026
- Premier League: 21 Kasım 2026
- Serie A: 21 Kasım 2026
- Trendyol Süper Lig: 21 Kasım 2026