Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Fransa-Türkiye milli maç takvimi

Kasım ayının ilk haftasında başlayan milli maç arasıyla birlikte Türkiye'de lig heyecanına kısa bir süreliğine ara verildi. FIFA uluslararası maç takvimi kapsamında millî takımlar, kasım ayındaki karşılaşmalarını tamamlamak için sahaya çıkacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı ise bu dönemde önce Belçika'yı konuk edecek, ardından Fransa deplasmanında mücadele edecek. Millilerin maçlarının tamamlanmasıyla birlikte futbolcular kulüplerine dönecek ve lig hazırlıkları yeniden başlayacak. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte 2026 Kasım milli maç takvimi...