Milli maç için geri sayım başladı! Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak?
A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik Belçika karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden ay-yıldızlı ekip, taraftarı önünde sahaya çıkarak önemli bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Türkiye-Belçika mücadelesinin tarihi ve maç saatini araştırıyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte millî maçın tarihi, başlama saati ve milli takım maç kadrosu...
A Millî Futbol Takımı, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüveninde önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye, grubun beşinci maçında sahasında Belçika'yı konuk edecek. İzmir'de oynanacak mücadelede millî takımın hedefi taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmak olacak. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta, Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda? İşte Türkiye-Belçika maçının oynanacağı tarih...
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Belçika maçı 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ KASIM AYI MAÇ PROGRAMI
A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.
- 12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00 | ATV
- 15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45 | ATV
A MİLLİ TAKIM KADROSU
Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik
Orta Sahalar: Can Uzun, Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan,
Hücumcular: Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Aral Şimşir