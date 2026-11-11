Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Milli maç için geri sayım başladı! Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak?

        Milli maç için geri sayım başladı! Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak?

        A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik Belçika karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden ay-yıldızlı ekip, taraftarı önünde sahaya çıkarak önemli bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Türkiye-Belçika mücadelesinin tarihi ve maç saatini araştırıyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte millî maçın tarihi, başlama saati ve milli takım maç kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 20:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A Millî Futbol Takımı, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüveninde önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye, grubun beşinci maçında sahasında Belçika'yı konuk edecek. İzmir'de oynanacak mücadelede millî takımın hedefi taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmak olacak. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta, Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda? İşte Türkiye-Belçika maçının oynanacağı tarih...

        2

        TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Belçika maçı 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

        İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ KASIM AYI MAÇ PROGRAMI

        A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

        - 12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00 | ATV

        - 15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45 | ATV

        5

        A MİLLİ TAKIM KADROSU

        Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

        Orta Sahalar: Can Uzun, Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan,

        Hücumcular: Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Aral Şimşir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güllü'nün oğlu kameradaki sesleri iki ayrı uzmana inceletti; Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu

        ŞARKICI Güllü'nün ölümüne ilişkin, oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kameralarındaki sesler, iki ayrı uzman görüşü ile çözümlendi. Hazırlanan raporda, kayıtlarda Güllü'ye atfedilen 'Bırak beni' sözleri, Sultan Nur Ulu'nun 'At' dediği ve Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedile...
        #milli maç
        #uluslar ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi