Milli maç canlı izle: Fransa - Türkiye maçı nasıl izlenir, şifreli mi, şifresiz mi? Fransa - Türkiye maçı izle
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, zorlu karşılaşmada güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Futbolseverler ise Fransa - Türkiye mücadelesinin maç saatini ve milli maçın yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Fransa - Türkiye maçı nasıl, nereden izlenir? İşte milli maç canlı izle ekranı ve Fransa - Türkiye maçı izle bilgisi...
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son sınavında Fransa'ya konuk oluyor. Sergen Yalçın yönetimindeki milliler, zorlu deplasmanda sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Bordeaux'da oynanacak mücadeleyi televizyondan veya internet üzerinden takip etmek isteyenler Fransa - Türkiye canlı yayın ekranını ve milli maç izle bilgisini mercek altına almaya başladı. Peki, Fransa - Türkiye maçı nasıl izlenir? İşte Fransa - Türkiye maçı ATV canlı izle ekranı ve milli takım maç kadrosu...
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa-Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te oynanacak.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Fransa-Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FRANSA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
Fransa - Türkiye maçını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranını kullanabilecek. Karşılaşmayı bilgisayar, tablet veya cep telefonu üzerinden takip etmek isteyenler ATV canlı yayın ekranına giriş yapabilecek. Ayrıca ATV'nin televizyon yayını üzerinden de milli maç heyecanı şifresiz olarak takip edilebilecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fransa: Maignan, Kumbedi, Cherki, Mbappe, Olise, Barcola, Diouf, Rabiot, Konate, Da Cunha, Jacquet.
Türkiye: Berke, Zeki, Merih, Emirhan, Arda, Hakan, Can, Eren, Abdülkerim, İsmail, Deniz.