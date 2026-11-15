A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son sınavında Fransa'ya konuk oluyor. Sergen Yalçın yönetimindeki milliler, zorlu deplasmanda sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Bordeaux'da oynanacak mücadeleyi televizyondan veya internet üzerinden takip etmek isteyenler Fransa - Türkiye canlı yayın ekranını ve milli maç izle bilgisini mercek altına almaya başladı. Peki, Fransa - Türkiye maçı nasıl izlenir? İşte Fransa - Türkiye maçı ATV canlı izle ekranı ve milli takım maç kadrosu...