A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki son maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Paraguay mücadelesinin ardından hazırlıklarını sürdüren milliler, ev sahibi ülkelerden biri olan ABD karşısında sahaya çıkacak. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte Türkiye - ABD maçı canlı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranı...