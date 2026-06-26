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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ İZLE TRT 1 CANLI YAYIN ŞİFRESİZ | Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç TRT 1 canlı yayın izle ekranı

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken gözler A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile oynayacağı kritik mücadeleye çevrildi. D Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, Paraguay karşılaşmasının ardından grup aşamasındaki son sınavına çıkacak. Dünya Kupası'ndan elenen milliler, ABD karşısında galip gelip turnuvaya galibiyetle veda etmek istiyor. FIFA 2026 Dünya Kupası maç takvimi ile Türkiye - ABD maçının tarihi ve maç saati de netlik kazandı. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli maç TRT 1 canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 01:54 Güncelleme:
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        1

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki son maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Paraguay mücadelesinin ardından hazırlıklarını sürdüren milliler, ev sahibi ülkelerden biri olan ABD karşısında sahaya çıkacak. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte Türkiye - ABD maçı canlı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranı...

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        TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN?

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynanacak Türkiye - ABD karşılaşması 26 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 05.00'te başlayacak.

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        TÜRKİYE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

        A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile oynayacağı mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

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        TÜRKİYE - ABD MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2026 FIFA DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması maçları 27 Haziran'da tamamlanacak. Turnuvada final karşılaşması ise 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak. Dünya futbolunun en büyük organizasyonunda şampiyonluk mücadelesi Kuzey Amerika'da futbolseverleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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