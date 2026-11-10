A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Kasım ayındaki milli maç programında önemli bir yere sahip olan mücadele için geri sayım başladı. Türkiye, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada galibiyet arayacak. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek milli maçın oynanacağı tarihi ve maç saatini mercek altına aldı. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye-Belçika maçı hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte Türkiye-Belçika maçının oynanacağı tarih...