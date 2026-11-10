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        Haberler Bilgi Spor Milli maç ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye-Belçika maçı hangi kanalda, nerede oynanacak?

        Milli maç ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye-Belçika maçı hangi kanalda, nerede oynanacak?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayındaki ilk karşılaşmasında Belçika'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Futbolseverler Türkiye-Belçika maçının tarihini, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Milliler, Belçika karşısında alacağı sonuçla moral bulmak istiyor. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye-Belçika maçı hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte milli maçın tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 19:55 Güncelleme:
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        1

        A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Kasım ayındaki milli maç programında önemli bir yere sahip olan mücadele için geri sayım başladı. Türkiye, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada galibiyet arayacak. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek milli maçın oynanacağı tarihi ve maç saatini mercek altına aldı. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye-Belçika maçı hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte Türkiye-Belçika maçının oynanacağı tarih...

        2

        TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Belçika maçı 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

        İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak milli maç ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'yı konuk edeceği karşılaşma, İzmir'de oynanacak.

        Mücadeleye Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Milliler, İzmir'de taraftarının desteğini arkasına alarak UEFA Uluslar Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak.

        5

        TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ KASIM AYI MAÇ PROGRAMI

        A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

        - 12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00 | ATV

        - 15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45 | ATV

        6

        A MİLLİ TAKIM KADROSU

        Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

        Orta Sahalar: Can Uzun, Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan,

        Hücumcular: Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Aral Şimşir

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