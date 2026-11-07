MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU! A Milli Takım aday kadrosunda kimler var, hangi futbolcular kadrodan çıkarıldı?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadelesini sürdüren A Milli Futbol Takımı'nı kasım ayında iki zorlu sınav bekliyor. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile kozlarını paylaşacak, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa'ya konuk olacak. Peş peşe oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde milli takımın oyuncu tercihleri gündeme geldi. Açıklanan aday kadroya dahil edilen futbolcuların yanı sıra listeden çıkarılan isimler de merak ediliyor. Peki, A Milli Takım kadrosunda kimler var, hangi oyuncular kadro dışı kaldı? İşte Belçika ve Fransa maçları öncesinde açıklanan aday kadronun detayları…