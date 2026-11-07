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        Haberler Bilgi MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU! A Milli Takım aday kadrosunda kimler var, hangi futbolcular kadrodan çıkarıldı?

        MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU! A Milli Takım aday kadrosunda kimler var, hangi futbolcular kadrodan çıkarıldı?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki iki önemli karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekip, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Zorlu maçlar öncesinde açıklanan aday kadro futbolseverlerin gündemine otururken listede yer alan ve kadrodan çıkarılan isimler de araştırılmaya başlandı. Peki, A Milli Takım'ın aday kadrosunda hangi futbolcular bulunuyor, kimler kadrodan çıkarıldı? İşte merak edilen isimler ve karşılaşmalara ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadelesini sürdüren A Milli Futbol Takımı'nı kasım ayında iki zorlu sınav bekliyor. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile kozlarını paylaşacak, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa'ya konuk olacak. Peş peşe oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde milli takımın oyuncu tercihleri gündeme geldi. Açıklanan aday kadroya dahil edilen futbolcuların yanı sıra listeden çıkarılan isimler de merak ediliyor. Peki, A Milli Takım kadrosunda kimler var, hangi oyuncular kadro dışı kaldı? İşte Belçika ve Fransa maçları öncesinde açıklanan aday kadronun detayları…

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        A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU!

        Milli takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında aday kadroyu açıkladı.

        Millilerin 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da Fransa ile yapacağı müsabakaların aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

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        Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

        Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

        Forvet: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

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        MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLMEYEN FUTBOLCULAR

        A Milli Futbol Takımı'nın önceki aday kadrosunda bulunan 10 futbolcu, Belçika ve Fransa maçları için açıklanan yeni listede yer almadı.

        Bu isimler arasında Altay Bayındır, Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Melih Kabasakal, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür bulunuyor.

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