Moringa latte ve yer bademi kebabı: Gana kendi mutfak mirasına dönüyor

KENDİ MUTFAĞINDA KENDİNİ BULAMADI

Gana’nın kuzeyindeki Bolgatanga bölgesinde büyüyen aşçı Abiro Wisdom, mutfak eğitiminde kendi kültüründen uzaklaştığını fark eden isimlerden biri oldu. Akra’daki aşçılık okulunda üç yıl eğitim alan Wisdom, Fransız, İtalyan ve Meksika mutfağı üzerine yoğunlaşan bir programla yetişti.

Ancak çocukluğundan beri tükettiği yerel yemeklerin eğitim sürecinde neredeyse hiç yer almaması, onun mutfak anlayışını sorgulamasına neden oldu. Mezun olduktan sonra büyük otel zincirlerinde çalışmayı düşündüğünde, kendi kültürünün yemeklerini anlatamayacağını fark etti.

2019 yılında Ghana Food Movement’a katılan Wisdom, kısa sürede yerel ürünlerin ve geleneksel tariflerin savunucularından biri haline geldi. Ona göre kuzey Gana’nın zengin tarımsal çeşitliliği, ülkenin daha sürdürülebilir bir gıda sistemine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir.