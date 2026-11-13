MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Motorin fiyatlarında beklenen indirimin 14 Kasım 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olması öngörülüyor. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL düşüş bekleniyor.

İndirimin gerçekleşmesi halinde gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların değişmesi bekleniyor. Ancak indirim tutarı ve uygulama saatiyle ilgili beklentilerin kesinleşmiş fiyat düzenlemesi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.