MTV 2. TAKSİT ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi nasıl yapılır ve nereden sorgulanır?

Gün Başlıyor - 23 Temmuz 2026 (ABD ve İran'dan Karşılıklı Tehdit)

Ankara'da eğitim helikopteri düştü. Erdoğan, İngiliz aktivisti kabul etti. Politika faizinde beklenti ne? ABD'nin saldırılarında 2 kişi öldü. İzmit Belediyesi'ne operasyon. ABD ve İran'dan karşılıklı tehdit. Hac kuraları çekildi. Avrupa yangınlarla mücadele ediyor. Ukrayna'nın büyüyen mezarlıkları. ... Daha Fazla Göster Ankara'da eğitim helikopteri düştü. Erdoğan, İngiliz aktivisti kabul etti. Politika faizinde beklenti ne? ABD'nin saldırılarında 2 kişi öldü. İzmit Belediyesi'ne operasyon. ABD ve İran'dan karşılıklı tehdit. Hac kuraları çekildi. Avrupa yangınlarla mücadele ediyor. Ukrayna'nın büyüyen mezarlıkları. Emeklilikte intibak yasası çağrısı. Türkiye'de iklimler değişiyor. Dünya Kupası'nın en iyi 11'i. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster