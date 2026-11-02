Muğla açıklarında deprem! 2 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, 2 Kasım Pazartesi günü için yayımlandı. Kandilli verilerine göre Muğla açıklarında deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Kasım son dakika deprem haberleri…
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıları paylaşıyor. 2 Kasım Pazartesi günü Kandilli son depremler listesine göre Akdeniz, Gümüşhane ve Yunanistan’da 2 büyüklüğünün üzerinde sarsıntılar meydana geldi. Peki, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Kasım 2026 meydana gelen depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…
MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM!
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-11-02 Saat:19:49:15 TSİ
Enlem:34.53233
Boylam:26.553
Derinlik:9.07 km
AKDENİZ, GÜMÜŞHANE VE YUNANİSTAN’DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi 2 Kasım Pazartesi günü verilerine göre Akdeniz, Gümüşhane ve Yunanistan’da deprem meydana geldi.
Saat 05:29’da Yunanistan 2,9 ile sallanırken, saat 03:34’te Gümüşhane Kelkit’te 2.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 01:34’te ise Akdeniz 2.5 büyüklüğündeki depremle sallanırken depremin derinliği 31.2 km olarak açıklandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-11-02 19:49:15 34.53233 26.553 9.07 MW 5.1 Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla)
2026-11-02 19:07:31 39.19183 28.9535 9.06 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-11-02 18:36:19 39.599 25.36183 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [61.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-11-02 18:27:29 39.225 27.81983 7.0 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)
2026-11-02 17:56:42 40.21933 29.41333 7.0 ML 1.3 Kestel (Bursa)
2026-11-02 17:43:12 39.19233 28.29183 8.96 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-02 17:26:30 39.401 32.98483 6.66 ML 1.3 Bala (Ankara)