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        Haberler Bilgi Muğla açıklarında deprem! 2 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Muğla açıklarında deprem! 2 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, 2 Kasım Pazartesi günü için yayımlandı. Kandilli verilerine göre Muğla açıklarında deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Kasım son dakika deprem haberleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 20:02 Güncelleme:
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        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıları paylaşıyor. 2 Kasım Pazartesi günü Kandilli son depremler listesine göre Akdeniz, Gümüşhane ve Yunanistan’da 2 büyüklüğünün üzerinde sarsıntılar meydana geldi. Peki, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Kasım 2026 meydana gelen depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…

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        MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM!

        Büyüklük:5.1 (Mw)

        Yer:Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla)

        Tarih:2026-11-02 Saat:19:49:15 TSİ

        Enlem:34.53233

        Boylam:26.553

        Derinlik:9.07 km

        AKDENİZ, GÜMÜŞHANE VE YUNANİSTAN’DA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi 2 Kasım Pazartesi günü verilerine göre Akdeniz, Gümüşhane ve Yunanistan’da deprem meydana geldi.

        Saat 05:29’da Yunanistan 2,9 ile sallanırken, saat 03:34’te Gümüşhane Kelkit’te 2.1 büyüklüğünde deprem oldu.

        Saat 01:34’te ise Akdeniz 2.5 büyüklüğündeki depremle sallanırken depremin derinliği 31.2 km olarak açıklandı.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        2026-11-02 19:49:15 34.53233 26.553 9.07 MW 5.1 Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla)

        2026-11-02 19:07:31 39.19183 28.9535 9.06 ML 1.2 Simav (Kütahya)

        2026-11-02 18:36:19 39.599 25.36183 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [61.95 km] Ayvacık (Çanakkale)

        2026-11-02 18:27:29 39.225 27.81983 7.0 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)

        2026-11-02 17:56:42 40.21933 29.41333 7.0 ML 1.3 Kestel (Bursa)

        2026-11-02 17:43:12 39.19233 28.29183 8.96 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-11-02 17:26:30 39.401 32.98483 6.66 ML 1.3 Bala (Ankara)

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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