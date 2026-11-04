Mutfakta sadece yemek saklamak için kullanıyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz! Alüminyum folyonun şaşırtan marifetleri

BOYA YAPARKEN TEMİZLİĞİ KOLAYLAŞTIRABİLİYOR

Boya yaparken yalnızca duvarları değil, kullanılan ekipmanları da korumak gerekiyor. Alüminyum folyo, boya ruloları için geçici bir tepsi oluşturmak veya bazı yüzeyleri sıçrayan boyalardan korumak amacıyla kullanılabiliyor.

Özellikle küçük ev dekorasyonu çalışmalarında pratiklik sağlayan bu yöntem, iş bittikten sonra temizlik sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Ancak folyo, dökülen boyaların uygun şekilde temizlenmesinin yerine geçmez.