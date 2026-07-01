NATO ZİRVESİ ANKARA KAPALI YOLLAR | 2026 NATO Zirvesi günü hangi yollar trafiğe kapatılacak, ne zaman açılacak? Ankara kapalı yollar listesi...
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarılıyor. Ankara Valiliği tarafından açıklanan tedbirler doğrultusunda, başkentte belirlenen bölgelerde "Kırmızı Alan" uygulaması devreye alınacak. Özellikle Çankaya, Yenimahalle ve Esenboğa Havalimanı bağlantı güzergahlarında trafik akışı yeniden düzenlenecek. Zirve süresince bazı cadde ve yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılırken, sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecek. Peki, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da hangi yollar kapalı olacak, ulaşımda hangi güzergahlar kullanılabilecek? İşte kapalı yollar ve trafik düzenlemelerine ilişkin detaylar…
Başkent Ankara, dünya liderlerini ağırlayacağı kritik zirve öncesinde yoğun güvenlik hazırlıklarına sahne oluyor. Ankara Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilecek tedbirler kapsamında, kentte belirlenen bazı bölgelerde “Kırmızı Alan” uygulaması devreye alınacak. Zirve boyunca stratejik noktalarda güvenlik çemberi oluşturulurken, trafik akışı, güzergah geçişleri ve saha denetimleri de titizlikle yönetilecek. Diplomasi trafiğinin yoğunlaşacağı süreçte, kapalı yollar ve alternatif ulaşım planları da netleşti. Peki, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte zirve günü uygulanacak yol düzenlemelerine ilişkin ayrıntılar…
ANKARA NATO ZİRVESİ TEDBİRLERİ
Ankara, 7-8 Temmuz’da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kapsamlı güvenlik tedbirlerine hazırlanıyor. Ankara Valiliği’nin açıklamasına göre, zirvenin güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 28 Haziran saat 00.00’dan 10 Temmuz saat 23.59’a kadar kent genelinde 13 günlük özel önlem süreci uygulanacak.
Bu kapsamda açık ve kapalı alanlarda yapılacak miting, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, bildiri dağıtma ve benzeri etkinliklere izin verilmeyecek. Zirve merkezleri, yabancı heyetlerin konaklayacağı bölgeler ve geçiş güzergahlarında da güvenlik kontrolleri artırılacak. Yetkisiz kişi ve araçların bu noktalara girişine müsaade edilmeyecek. Alınan tedbirler hava sahasını da kapsarken, Valilikten özel izin alınmadan dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulması yasaklandı.
ANKARA'DA "KIRMIZI ALAN" UYGULAMASI
NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da uygulanacak “Kırmızı Alan” düzenlemesinin kapsamı belli oldu. Devlet başkanları ve yabancı heyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan karar doğrultusunda, başkentin kritik noktalarında yaya ve araç geçişleri sıkı denetime tabi tutulacak.
Güvenlik tedbirlerinin yoğunlaştırılacağı bölgeler şunlar:
- Esenboğa Havalimanı ve çevresi ile zirve lojistiğinde kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi ve yakın çevresi
- Yabancı delegasyonların konaklayacağı 15 otelin çevresi ile bu otellere bağlantı sağlayan ana ve tali yollar da kontrollü geçiş alanı kapsamında değerlendirilecek.
NATO ZİRVESİ İÇİN ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hazırlanan resmi güzergah planıyla, Ankara’da trafik düzenlemesine gidilecek yollar da netleşti. “Kullanılacak Güzergahlar” başlığıyla duyurulan belgeye göre, kırmızı alan kapsamına alınacak bazı cadde ve sokaklarda ulaşım geçici olarak durdurulacak ya da kontrollü şekilde sağlanacak. Sürücülerin ve toplu taşıma kullanan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için dikkat etmesi gereken başlıca güzergahlar şöyle:
Etkilenecek Başlıca Bulvarlar: Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, İnönü, Ankara, Atatürk, Anadolu, Dumlupınar, 1071 Malazgirt, Cumhurbaşkanlığı, Sakıp Sabancı ve İhsan Doğramacı bulvarları.
Çankaya Bölgesi: Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Tahran Caddesi ve Polonya Caddesi.
Yenimahalle / Söğütözü Bölgesi: Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Yaşam Caddesi.
Diğer Önemli Yollar: Türk Kızılayı Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Çetin Emeç ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve Bilkent Kampüsü içindeki tüm cadde ve sokaklar.