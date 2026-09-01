Ne yürüyüş ne bisiklet! Kalp için önerilen egzersiz evde de yapılıyor

Yoga tansiyonu düşürür mü?

Düzenli yoga tansiyonu düşürmeye yardımcı oluyor, özellikle hafif ve orta düzey yüksek tansiyonda. Damarları gevşetmesi ve sinir sistemini sürekli alarm halinden çıkarması bunun nedeni sayılıyor. Damarların iç yüzeyi daha iyi çalışınca atardamarların genişlemesi de kolaylaşıyor.

Kalp rahatsızlığı ya da tanılı tansiyon sorunu olanların, uzun süredir hareketsiz kalanların başlamadan önce hekimine danışması gerekiyor. İyi bir seans esnek olmaya ya da pozu doğru yapmaya bağlı değil. Hizalanma ve o ana odaklanmak da en az nefes kadar belirleyici.