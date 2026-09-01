Ne yürüyüş ne bisiklet! Kalp için önerilen egzersiz evde de yapılıyor
Kalp ve dolaşım için en fazla faydayı ürettiği öne sürülen egzersiz, ne abonelik ne pahalı ekipman istiyor. Evde tek başınıza da yapabilirsiniz.
İleri yaşlarda kalbi korumak için akla ilk gelen yürüyüş ve sabit bisiklet oluyor. Kalp ve dolaşım açısından en çok fayda ise yoganın hanesine yazılıyor. Bunun için ne salona yazılmak ne de ekipman almak gerekiyor.
Kaslardan çok sinir sistemi
Yoga bedene ve sinir sistemine aynı anda etki ediyor. Kalp kanı daha yüksek yoğunlukta pompalamaya yöneliyor; seanslar ilerledikçe kalp ve solunum dayanıklılığını geliştirdiği belirtiliyor. Nefes teknikleri ve derin gevşemenin istirahat kalp hızını düşürme, akciğer kapasitesini genişletme etkisi var.
Yoga tansiyonu düşürür mü?
Düzenli yoga tansiyonu düşürmeye yardımcı oluyor, özellikle hafif ve orta düzey yüksek tansiyonda. Damarları gevşetmesi ve sinir sistemini sürekli alarm halinden çıkarması bunun nedeni sayılıyor. Damarların iç yüzeyi daha iyi çalışınca atardamarların genişlemesi de kolaylaşıyor.
Kalp rahatsızlığı ya da tanılı tansiyon sorunu olanların, uzun süredir hareketsiz kalanların başlamadan önce hekimine danışması gerekiyor. İyi bir seans esnek olmaya ya da pozu doğru yapmaya bağlı değil. Hizalanma ve o ana odaklanmak da en az nefes kadar belirleyici.