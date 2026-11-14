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        Haberler Bilgi Norveç Galler maçı canlı izle: Norveç Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Norveç Galler maçı canlı izle: Norveç Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Norveç Galler karşı karşıya geliyor. Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Norveç, saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Futbol severler Norveç Galler maçı canlı izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. Norveç Galler maçı yayın tarihi, saati ve kanalı belli oldu. Peki Norveç Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 19:01 Güncelleme:
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        Norveç Galler maçı için nefesler tutuldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Norveç ile Galler arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. İki takım da ilk 4 maçında 1 galibiyet 3 yenilgi yaşayarak 3 puan toplamıştı. Norveç Galler maçını izlemek isteyenler ‘’Norveç Galler maçı canlı nasıl ve nereden izlenir?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Norveç Galler maçı yayın kanalı ile ilgili bilgiler…

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        NORVEÇ GALLER MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Norveç ve Galler maçı bu akşam 14 Kasım’da saat 20.00’da başlıyor. Ullevaal Stadı'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

        MUHTEMEL 11'LER

        Norveç: Selvik; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Bobb, Haaland, Nusa

        Galler: Ward; N Williams, Mepham, Davies, Dasilva; Ampadu, R Colwill; Johnson, Cullen, Wilson; D James

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        Norveç, Erling Haaland ve Martin Ødegaard gibi yıldız isimlerin öncülüğünde üç puana ulaşmayı amaçlıyor. Galler ise deplasmanda güçlü rakibine karşı dirençli bir oyun sergileyerek puan ya da puanlarla sahadan ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

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