ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2026 Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler EGM duyurusunda!
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen ÖGG sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların bekleyişi sonuç tarihine çevrildi. Temel eğitim ve yenileme eğitimi sınavlarına katılan binlerce özel güvenlik görevlisi adayı, puanlarını ne zaman öğrenebileceğini araştırıyor. Peki ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte ilan edilecek, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler ile kimlik kartını yenilemek için başvuran adaylar, eğitimlerini tamamladıktan sonra 5 Temmuz’da düzenlenen 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı’na katıldı. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Adaylar puanlarını hangi tarihte görüntüleyebileceklerini ve sonuç sorgulama işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte ÖGG sınav sonuç takvimine ilişkin güncel bilgiler...
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınavının sonuçları 24 Temmuz tarihinde açıklanacak.
Adaylar, yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini 25-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında yatırabilecek ve itiraz başvurularını 27-29 Temmuz 2026 günlerinde gerçekleştirebilecek.
Yazılı sınav itiraz sonuçlarının ise 30 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
ÖGG SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
ÖGG sınav sonuçları EGM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
SONUÇ VE İTİRAZ TAKVİMİ
25-29.07.2026 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
27-29.07.2026 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme tarih aralığıdır.
30.07.2026 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir