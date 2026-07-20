Ana Haber Bülteni - 16 Temmuz 2026 (Haluk Levent Kadınları Tuzağa Mı Düşürdü?)

Faruk Aksoy ile Habertürk Ana Haber bülteninde, kamuoyunun yakından takip ettiği ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması ele alınıyor. Program, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin durumuna ve adli sürecin işleyişine odaklanarak güncel gelişmeleri aktarıyor. Soruşturma kapsamında göza... Daha Fazla Göster Faruk Aksoy ile Habertürk Ana Haber bülteninde, kamuoyunun yakından takip ettiği ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması ele alınıyor. Program, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin durumuna ve adli sürecin işleyişine odaklanarak güncel gelişmeleri aktarıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin adliyeye sevk edilme anları ve dosyadaki güncel durum bu yayında yer alıyor. Daha Az Göster