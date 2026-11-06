ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM takvimi belli oldu!

Özel güvenlik görevlisi olma hedefiyle 24 Ekim 2026 tarihinde sınava katılan binlerce aday için sonuç bekleyişi sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 123. Dönem ÖGG sınavının ardından adaylar, aldıkları puanları ve sınavda başarılı olup olmadıklarını öğrenmek istiyor. Silahlı ve silahsız özel güvenlik sertifikası almak için sınava girenler, sonuçların duyurulmasıyla birlikte bir sonraki aşamaya geçebilecek. Bu nedenle EGM'nin sonuç açıklama takvimi yakından takip ediliyor. Peki, 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak, sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? İşte 2026 ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin merak edilenler...