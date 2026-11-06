ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM takvimi belli oldu!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 24 Ekim 2026'da silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için sınava giren adaylar, değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Sınavda aldıkları puanları öğrenmek ve sertifika işlemlerine başlamak isteyen binlerce kişi, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte EGM'nin 2026 sınav takvimine ilişkin ayrıntılar...
Özel güvenlik görevlisi olma hedefiyle 24 Ekim 2026 tarihinde sınava katılan binlerce aday için sonuç bekleyişi sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 123. Dönem ÖGG sınavının ardından adaylar, aldıkları puanları ve sınavda başarılı olup olmadıklarını öğrenmek istiyor. Silahlı ve silahsız özel güvenlik sertifikası almak için sınava girenler, sonuçların duyurulmasıyla birlikte bir sonraki aşamaya geçebilecek. Bu nedenle EGM'nin sonuç açıklama takvimi yakından takip ediliyor. Peki, 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak, sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? İşte 2026 ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 123. Dönem ÖGG sınavının sonuçları henüz açıklanmadı.
Sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 27 Ekim'de adaylarla paylaşıldı. Sınav kılavuzunda yer alan takvime göre, yazılı sınav sorularına yapılan itirazların sonuçları 6 Kasım 2026 Cuma günü duyurulacak.
123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanan 2026 yılı sınav takvimine göre ise 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
ÖGG sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, puan bilgilerini Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama ekranına giriş yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarını ve ekranda yer alan güvenlik kodunu ilgili alanlara yazarak sınavda aldıkları puanları öğrenebilecek.
EGM 123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN