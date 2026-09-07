Öğrenci affı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Öğrenci affı başvuruları ne zaman bitecek?
Yükseköğretimde öğrenim hayatına yeniden dönmek isteyen öğrenciler için hazırlanan öğrenci affı düzenlemesi yürürlüğe girdi. 7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle belirlenen şartları taşıyan öğrenciler için üniversiteye yeniden dönüş imkanı sağlandı. Öğrenci affından yararlanmak isteyen adaylar ise başvuru tarihlerini, başvurunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, öğrenci affı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, öğrenci affı başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2026 öğrenci affı başvuru tarihleri ve başvuru şartları...
2026 öğrenci affı kapsamında başvurular 9 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin, kayıtlarının silindiği ya da kayıt hakkı kazandıkları enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna başvuru formu ve istenen belgelerle müracaat edebiliyor. Üniversiteler başvuruların şahsen, posta/kargo yoluyla veya kendi belirledikleri çevrim içi sistemler üzerinden yapılmasına ilişkin duyurular yayımlıyor. Bu nedenle adayların başvuru yapacakları üniversitenin öğrenci işleri birimi tarafından yayımlanan güncel duyuruyu takip etmesi önem taşıyor. Peki, öğrenci affı başvuruları ne zaman sona erecek ve başvurular hangi tarihe kadar kabul edilecek? İşte öğrenci affında son başvuru tarihi ve başvuru sürecinin ayrıntıları...
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 öğrenci affı başvurularında son tarih 9 Aralık 2026 olarak belirlendi. 7592 sayılı Kanun kapsamında başvuru hakkından yararlanmak isteyenlerin bu tarihe kadar gerekli belgelerle ilgili üniversite birimine başvurmaları gerekiyor. Üniversitelerin yayımladığı duyurularda da başvuru süresinin 9 Ağustos-9 Aralık 2026 tarihleri arasında olduğu belirtiliyor.
Posta veya kargo yoluyla yapılacak başvurularda ise belgelerin son başvuru tarihine kadar ilgili üniversiteye ulaşması gerekiyor. Bu nedenle başvuruyu posta yoluyla yapacak adayların gönderim süresini dikkate alması önem taşıyor.
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların öncelikle daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteyi belirlemeleri gerekiyor. Ardından ilgili üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığı ya da fakülte/enstitü/yüksekokul tarafından yayımlanan öğrenci affı duyurusunda yer alan başvuru formunun doldurulması gerekiyor.
Başvuru formu ve üniversitenin talep ettiği belgeler, ilgili akademik birime teslim ediliyor. Bazı üniversiteler başvuruları çevrim içi olarak kabul ederken bazı üniversiteler şahsen veya posta/kargo yoluyla başvuru imkanı sunuyor. Bu nedenle öğrenci affı başvurusu için tek bir merkezi başvuru ekranı yerine adayın kayıtlı olduğu üniversitenin ilan ettiği başvuru yönteminin takip edilmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Öğrenci affı başvurusu, adayın kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı elde ettiği enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna yapılıyor. Başvuruların hangi kanaldan alınacağı konusunda üniversiteler kendi uygulama esaslarına göre duyuru yayımlıyor.
Örneğin bazı üniversiteler çevrim içi başvuru sistemi oluştururken bazı üniversiteler şahsen veya posta/kargo yoluyla başvuru kabul ediyor. Bu nedenle adayların kendi üniversitelerinin resmi internet sitesindeki öğrenci işleri duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
7592 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Geçici 85. madde kapsamında belirlenen şartları taşıyan kişiler öğrenci affından yararlanabilecek. Düzenleme, üniversiteyle ilişiği kesilenlerin yanı sıra yükseköğretim programına kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptıramayan bazı adayları da kapsıyor.
Ancak öğrenci affı kapsamında bazı suçlar ve durumlar bakımından istisnalar bulunuyor. Bu nedenle adayların yalnızca ilişik kesilme durumlarına değil, kanunda belirtilen kapsam ve istisnalara da dikkat etmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?
Öğrenci affını da içeren 7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2026 tarihli ve 33335 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulamaya ilişkin esaslar belirlendi.
Buna göre öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların 9 Aralık 2026 mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Askerlik ve mücbir sebep gibi özel durumlarda ise mevzuatta ayrıca belirtilen süreler uygulanabiliyor.