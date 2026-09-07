ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 öğrenci affı başvurularında son tarih 9 Aralık 2026 olarak belirlendi. 7592 sayılı Kanun kapsamında başvuru hakkından yararlanmak isteyenlerin bu tarihe kadar gerekli belgelerle ilgili üniversite birimine başvurmaları gerekiyor. Üniversitelerin yayımladığı duyurularda da başvuru süresinin 9 Ağustos-9 Aralık 2026 tarihleri arasında olduğu belirtiliyor.

Posta veya kargo yoluyla yapılacak başvurularda ise belgelerin son başvuru tarihine kadar ilgili üniversiteye ulaşması gerekiyor. Bu nedenle başvuruyu posta yoluyla yapacak adayların gönderim süresini dikkate alması önem taşıyor.