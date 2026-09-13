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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmenlerin yer değiştirme tercih ve atama takvimi 2026: MEB Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

        Öğretmenlerin yer değiştirme tercih ve atama takvimi 2026: MEB Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu ile Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu. Öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri ve atama işlemleri eylül ayında yapılacak. Başvurular, MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğünün internet adresleri üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 20:44 Güncelleme:
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        Öğretmenlerin yer değiştirme tercih ve atama takvimi açıklandı. Öğretmenler önce başvurularını yapacak, ardından belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? İşte, MEB 2026 Öğretmenlerin yer değiştirme tercih ve atama takvimi

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        ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME TERCİH VE ATAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme tercihlerinin 23-24 Eylül tarihlerinde alınacağını, atama işlemlerinin ise 25 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Tekin, NSosyal hesabındaki paylaşımında, göreve geldikleri günden bugüne, eğitim politikalarını şekillendirirken öğretmenlerin istekleri ve sahanın ihtiyaçları çerçevesinde kararlar aldıklarını ifade etti.

        İstişare kültürünü maarif anlayışlarının merkezine almayı ana ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

        "Bu anlayışımız doğrultusunda, öğretmenlerimizin çalışmalarını huzur ve kolaylık içinde icra edebilmeleri için Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerimize yönelik 2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladık. Bu kapsamda öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Almış olduğumuz bu kararın maarif ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

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        BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        Öğretmenlerin 2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.

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        #Öğretmenlerin yer değiştirme tercih ve atama takvimi
        #öğretmen
        #MEB
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