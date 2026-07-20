OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Yaz tatili ne zaman sona erecek? Uyum haftası ne zaman başlayacak? 2026-2027 okullar ne zaman açılacak?
Yaz tatilinin bitiş tarihi yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli yeni eğitim dönemine odaklanmış durumda. Uyum haftasının ne zaman başlayacağı ve okulların açılış takvimi en çok merak edilen konular arasında yer alırken, 2026-2027 eğitim öğretim yılına dair detaylar araştırılmaya devam ediyor. Tatilin son günlerini değerlendirmek isteyen öğrenciler bir yandan da yeni döneme hazırlık planlarını netleştirmeye çalışıyor. Peki, Yaz tatili ne zaman sona erecek? Uyum haftası ne zaman başlayacak? 2026-2027 okullar ne zaman açılacak?
Yaz tatilinin bitiş tarihi yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli yeni eğitim dönemine odaklanmış durumda. Uyum haftasının ne zaman başlayacağı ve okulların açılış takvimi en çok merak edilen konular arasında yer alırken, 2026-2027 eğitim öğretim yılına dair detaylar araştırılmaya devam ediyor. Tatilin son günlerini değerlendirmek isteyen öğrenciler bir yandan da yeni döneme hazırlık planlarını netleştirmeye çalışıyor. Peki, Yaz tatili ne zaman sona erecek? Uyum haftası ne zaman başlayacak? 2026-2027 okullar ne zaman açılacak?
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan resmi takvime göre, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler için ilk ders zili bu tarihte çalacak. Yaz tatilinin ardından okullarına dönecek milyonlarca öğrenci, yeni döneme hazırlanırken, öğretmenler de eğitim sürecine yönelik planlamalarını bu takvim doğrultusunda şekillendirecek.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Okul hayatına ilk adımlarını atacak miniklerin sürece daha kolay adapte olabilmesi için planlanan uyum haftası, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrencilerin okul ortamını tanımaları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iletişim kurmaları hedeflenirken, aynı zamanda sınıf düzenine alışmaları ve temel kuralları öğrenmeleri sağlanacak. Böylece yeni eğitim-öğretim yılına daha hazır ve özgüvenli bir başlangıç yapmaları amaçlanıyor.