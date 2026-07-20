OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Yaz tatili ne zaman sona erecek? Uyum haftası ne zaman başlayacak? 2026-2027 okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatilinin bitiş tarihi yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli yeni eğitim dönemine odaklanmış durumda. Uyum haftasının ne zaman başlayacağı ve okulların açılış takvimi en çok merak edilen konular arasında yer alırken, 2026-2027 eğitim öğretim yılına dair detaylar araştırılmaya devam ediyor. Tatilin son günlerini değerlendirmek isteyen öğrenciler bir yandan da yeni döneme hazırlık planlarını netleştirmeye çalışıyor. Peki, Yaz tatili ne zaman sona erecek? Uyum haftası ne zaman başlayacak? 2026-2027 okullar ne zaman açılacak?