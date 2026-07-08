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        Haberler Bilgi Gündem OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2026-2027 | Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

        OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2026-2027 | Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

        Yaz tatilinin sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli aynı sorunun cevabını merak ediyor: Okullar ne zaman açılacak? Tatilin son günleri planlanırken, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde hazırlık telaşı da yavaş yavaş başlıyor. Okulların açılış tarihi kadar, geri sayımın kaç güne indiği de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 17:40 Güncelleme:
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        Yaz tatilinin sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli aynı sorunun cevabını merak ediyor: Okullar ne zaman açılacak? Tatilin son günleri planlanırken, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde hazırlık telaşı da yavaş yavaş başlıyor. Okulların açılış tarihi kadar, geri sayımın kaç güne indiği de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Ayrıntılar haberimizde.

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yapacak, öğretmenler ise yeni döneme hazırlıklarını tamamlayarak sınıflarda yerini alacak.

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        2026-2027 ARA TATİL VE SÖMESTR TATİLLERİ

        2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayarak 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu kısa molanın ardından yeniden ders başı yapacak. Öte yandan milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak ve ikinci dönem öncesinde dinlenme fırsatı sunacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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