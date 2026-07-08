OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2026-2027 | Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Yaz tatilinin sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli aynı sorunun cevabını merak ediyor: Okullar ne zaman açılacak? Tatilin son günleri planlanırken, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde hazırlık telaşı da yavaş yavaş başlıyor. Okulların açılış tarihi kadar, geri sayımın kaç güne indiği de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Ayrıntılar haberimizde.