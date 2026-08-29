ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI: 10 bilen 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı! 28 Ağustos 2026 Cuma MPİ On Numara'da devreden büyük ikramiye ve kazanan numaralar sorgulama

On Numara sonuçları 28 Ağustos 2026 Cuma günü için açıklandı. Haftanın ikinci On Numara çekilişi Cuma akşam saat 20.00'de yapıldı. Canlı yayınla gerçekleştirilen çekilişin ardından talihli numaralar açıklandı. 28 Ağustos Cuma On Numara sonuçlarını millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden sorgulanacak. İşte, 28 Ağustos 2026 MPİ On Numara'da devreden büyük ikramiye ve kazanan numaralar listesi…