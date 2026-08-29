ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI: 10 bilen 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı! 28 Ağustos 2026 Cuma MPİ On Numara'da devreden büyük ikramiye ve kazanan numaralar sorgulama
On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 28 Ağustos 2026 Cuma günü yapılan çekiliş, saat 20.00'de canlı yayınla gerçekleştirdi. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye sonuçları belli oldu. İşte, 28 Ağustos 2026 canlı On Numara sonucu online sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları…
On Numara sonuçları 28 Ağustos 2026 Cuma günü için açıklandı. Haftanın ikinci On Numara çekilişi Cuma akşam saat 20.00'de yapıldı. Canlı yayınla gerçekleştirilen çekilişin ardından talihli numaralar açıklandı. 28 Ağustos Cuma On Numara sonuçlarını millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden sorgulanacak. İşte, 28 Ağustos 2026 MPİ On Numara'da devreden büyük ikramiye ve kazanan numaralar listesi…
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
28 Ağustos 2026 Cuma günü On Numara çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve ikramiye sonuçları belli oldu.
28 Temmuz 2026 Cuma günü On Numara çekilişinde kazanan numaralar:
4-8-12-15-19-20-21-22-23-24-27-28-29-33-36-45-59-61-65-76-77-80
ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
On Numara sonuçları, çekilişin ardından Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sayfası üzerinden kontrol edilebilecek. Oyuncular, kuponlarındaki numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye durumlarını öğrenebilecek.
28 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE KAÇ NUMARA ÇEKİLECEK?
On Numara oyununda 80 numara arasından 22 numara çekiliyor. Bir kolonda yer alan numaralardan 10, 9, 8, 7 veya 6'sını doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler, oyun kuralları kapsamında ikramiye kazanabiliyor.