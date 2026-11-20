20 Kasım Cuma On Numara sonuçları açıklandı! On Numara sonucu sorgulama ekranı
On Numara'da haftanın merakla beklenen çekilişi 20 Kasım 2026 Cuma akşamı gerçekleştirildi. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişin ardından gözler 22 şanslı numaraya çevrildi. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin tamamlanmasıyla birlikte On Numara'da kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı da belli oldu. Peki, 20 Kasım 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, kazandıran 22 numara hangileri? İşte 20 Kasım Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
On Numara'nın 20 Kasım Cuma tarihli çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın ikinci çekilişinde 1 ile 80 arasından belirlenen 22 numara açıklandı. Kupon sahipleri, kazanan numaraları kontrol ederek 10, 9, 8, 7, 6 bilen veya hiç numara bilemeyen kategorilerinde ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Çekilişin ardından ikramiye dağılımı da Milli Piyango sorgulama ekranında yayımlanıyor. Peki, On Numara 20 Kasım 2026 çekilişinde hangi numaralar çıktı, büyük ikramiye devretti mi? İşte detaylar...
20 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAZANDIRAN NUMARALAR
20 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişte 1 ile 80 arasından belirlenen 22 şanslı numara belli oldu.
20 Kasım 2026 On Numara kazandıran numaralar:
9 - 12 - 14 - 21 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 44 - 45
47 - 49 - 53 - 55 - 57 - 61 - 62 - 67 - 70 - 77 - 79
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
On Numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Bilet numarası veya kupon bilgileri girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı kolayca öğrenilebiliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.