On Numara sonuçları açıklandı mı? 31 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar
Şans oyunu tutkunları On Numara sonuçları sorgulamasına başladı. Haftanın iki günü gerçekleşen MPİ On Numara çekilişinde kazandıran numaralar canlı olarak noter huzurunda duyuruluyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte 31 Ağustos 2026 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar hakkında tüm merak edilenler...
Yeni haftanın ilk gününde On Numara sonuçları merak ediliyor. On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın (millipiyangoonline.com) resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebilecek. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? 31 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) takvimine göre 31 Ağustos 2026 Pazartesi On Numara çekilişi saat 20.00'de başlayacak. Çekiliş sonucuna göre On Numara sonuçları MPİ adresinde yer alacak.
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?
On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebilir.
Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye bilgileri ve kupon sonucu detaylı şekilde görüntülenebiliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara oyunu artık Millipiyangoonline.com'da.
Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 15 TL’dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.