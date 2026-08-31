On Numara sonuçları açıklandı mı? 31 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebilir.

Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye bilgileri ve kupon sonucu detaylı şekilde görüntülenebiliyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara oyunu artık Millipiyangoonline.com'da.

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 15 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.