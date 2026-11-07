Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok, Victor Osimhen Amedspor maçında oynayacak mı, sahalara ne zaman dönecek?
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'den sarı-kırmızılı taraftarları üzen haber geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlanan golcü futbolcunun MR sonuçları belli oldu. Galatasaray Kulübü, yapılan tetkiklerde Osimhen'in sol dizinde serbest fragman tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcu için artroskopik diz cerrahisi planlanırken ameliyatın yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Osimhen'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı ve Galatasaray'ın hangi maçlarında forma giyemeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, Victor Osimhen kaç hafta yok, hangi maçları kaçıracak ve ne zaman sahalara dönecek? İşte Osimhen'in sahalara döneceği tarih...
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Stuttgart maçında sol dizinde esneme meydana gelen yıldız futbolcunun MR incelemesinde serbest fragman tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun tedavisi için artroskopik diz cerrahisi uygulanacağını duyurdu. Osimhen'in ameliyat sonrasındaki iyileşme süreci, Galatasaray'ın önündeki kritik karşılaşmalar açısından büyük önem taşıyor. Peki, Osimhen sakatlandı mı Victor Osimhen’den kaç hafta yok, hangi maçları kaçıracak, ne zaman sahalara dönecek? İşte detaylar...
OSİMHEN SAKATLANDI MI, NE OLDU?
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlandı. Yapılan MR tetkiklerinin ardından Nijeryalı futbolcunun dizinde serbest fragman tespit edildiği açıklandı.
Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman (diz ekleminde kıkırdaktan veya menisküsten parça kopması) tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır."
VICTOR OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK?
Osimhen'in sahalardan kaç hafta uzak kalacağı, gerçekleştirilecek ameliyatın ardından yapılacak kontrollerle netleşecek. Artroskopik diz cerrahisinin ardından Nijeryalı futbolcunun rehabilitasyon ve saha çalışmalarına başlama süreci takip edilecek.
Galatasaray cephesinde yıldız golcünün en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
OSİMHEN HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
Victor Osimhen'in ameliyat ve iyileşme süreci nedeniyle Galatasaray'ın önündeki bazı karşılaşmalarda forma giyememesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun yokluğunda teknik heyetin hücum hattında nasıl bir tercih yapacağı merak ediliyor.
Osimhen'in kaçıracağı maçların kesin listesi, sağlık durumunun netleşmesi ve dönüş takviminin belirlenmesiyle ortaya çıkacak.
OSİMHEN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?
Galatasaray'da Victor Osimhen için belirlenen hedeflerden biri, 24 Kasım'da oynanacak Aston Villa karşılaşmasına yetişmesi. Nijeryalı golcünün bu mücadelede forma giyebilmesi için ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi gerekiyor.
Ancak 24 Kasım tarihi şu aşamada kesinleşmiş bir dönüş tarihi değil, kulübün hedefi olarak öne çıkıyor. Osimhen'in Aston Villa maçında oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.