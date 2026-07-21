ÖSYM DUYURDU: 2026 YKS'de hangi sorular iptal edildi, puanlar nasıl hesaplandı? İşte YKS iptal edilen 2 soru...
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları adayların erişimine açıldı. Milyonlarca üniversite adayı puanlarını ve başarı sıralamalarını incelerken, sınavda yer alan 2 sorunun iptal edildiği açıklaması gündeme geldi. Gelişmenin ardından adaylar ve veliler, iptal kararının hangi sorular için verildiğini araştırmaya başladı. Peki 2026 YKS'de hangi sorular geçersiz sayıldı? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar…
2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte milyonlarca adayın üniversite yolculuğunda yeni bir dönem başladı. Adaylar puan ve başarı sıralamalarını incelemeye yönelirken, sınavdaki 2 sorunun değerlendirme dışı bırakıldığı bilgisi gündeme oturdu. Açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler, iptal kararının hangi test ve soruları kapsadığını araştırmaya başladı. Peki 2026 YKS’de iptal edilen sorular hangileri oldu, puanlar nasıl hesaplandı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde…
ÖSYM DUYURDU: 2026 YKS'DE 2 SORU İPTAL EDİLDİ!
ÖSYM’nin internet sitesi ile Aday İşlemleri Sistemi’nde yayımlanan açıklamada, 20-21 Haziran 2026 tarihlerindeki YKS oturumlarına ilişkin bilimsel itirazların değerlendirildiği ve hukuki süreçlerin sonuçlandığı bildirildi.
ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026-YKS'nin madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapılmıştır."
2026 YKS'DE HANGİ SORULAR İPTAL EDİLDİ?
ÖSYM açıklamasına göre 2026-AYT oturumunda iptal edilen 2 soru şu şekilde:
- AYT Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi: Temel Soru Kitapçığı 20. Soru (Bilimsel inceleme ve itirazlar sonucu iptal edildi)
- AYT Matematik Testi: Temel Soru Kitapçığı 23. Soru (Yargı kararı gereğince iptal edildi)
İPTAL EDİLEN SORULAR İLE YKS PUANLARI NASIL HESAPLANDI?
ÖSYM mevzuatı ve YKS kılavuzunda yer alan esaslara göre, sınavın ardından kurum ya da mahkeme kararıyla iptal edilen sorular puanlama sürecine dahil edilmiyor. Bu sorular tüm adaylar için doğru kabul edilmediği gibi herhangi bir puan kaybına da yol açmıyor. Hesaplama, ilgili testte geçerliliğini koruyan sorular üzerinden yeniden yapılıyor, standart sapma ve test ağırlıkları da kalan soru sayısına göre düzenleniyor.
Bu nedenle adayların 2026-YKS sonuç belgelerinde yer alan puan ve başarı sıralamaları, iptal kararları uygulanarak oluşturulan nihai sonuçları gösteriyor.