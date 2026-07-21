ÖSYM DUYURDU: 2026 YKS'de hangi sorular iptal edildi, puanlar nasıl hesaplandı? İşte YKS iptal edilen 2 soru...

İPTAL EDİLEN SORULAR İLE YKS PUANLARI NASIL HESAPLANDI?

ÖSYM mevzuatı ve YKS kılavuzunda yer alan esaslara göre, sınavın ardından kurum ya da mahkeme kararıyla iptal edilen sorular puanlama sürecine dahil edilmiyor. Bu sorular tüm adaylar için doğru kabul edilmediği gibi herhangi bir puan kaybına da yol açmıyor. Hesaplama, ilgili testte geçerliliğini koruyan sorular üzerinden yeniden yapılıyor, standart sapma ve test ağırlıkları da kalan soru sayısına göre düzenleniyor.

Bu nedenle adayların 2026-YKS sonuç belgelerinde yer alan puan ve başarı sıralamaları, iptal kararları uygulanarak oluşturulan nihai sonuçları gösteriyor.