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        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM AİS KPSS 2026 LİSANS BAŞVURU EKRANI: KPSS Lisans B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek sınav başvuruları başladı! KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır?

        ÖSYM AİS KPSS 2026 LİSANS BAŞVURU EKRANI: KPSS Lisans B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek sınav başvuruları başladı! KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır?

        2026 KPSS Lisans başvuru takvimi, sınava hazırlanan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS B Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmak isteyen adaylar, başvuru sürecinin başlayacağı tarihi ve işlemlerin nasıl yapılacağını araştırıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, başvuru ekranının açılıp açılmadığını yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS Lisans başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? KPSS B Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-01 10:37:04 Güncelleme:
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        KPSS Lisans başvuruları için beklenen süreç başladı. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS B Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başvuruları 1 Temmuz itibarıyla alınmaya başlanıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, başvuru ekranının açılıp açılmadığını ve işlemlerin hangi adımlar üzerinden tamamlanacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Lisans başvuruları başladı mı, başvurular hangi tarihler arasında yapılacak? KPSS B Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür başvurusu nereden yapılır? İşte ÖSYM takvimi ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar…

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        KPSS LİSANS GENEL KÜLTÜR VE ALAN BİLGİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

        KPSS Lisans Genel Yetenek-Kültür ve Alan Bilgisi başvuruları 1 Temmuz bugün itibarıyla başladı.

        Başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden yapılacak.

        ÖSYM 2026 KPSS LİSANS GENEL KÜLTÜR VE ALAN BİLGİSİ BAŞVURU EKRANI

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        KPSS 2026 LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

        4

        KPSS 2026 LİSANS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

        2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek–Genel Kültür) için geç başvuru günleri 22–23 Temmuz olarak açıklandı.

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        KPSS 2026 LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Lisans (Genel Yetenek–Genel Kültür) sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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