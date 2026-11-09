ÖSYM TARİH VERDİ! KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim (lise) sonuç sorgulama ekranı...

Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran lise mezunlarının katıldığı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından sonuç heyecanı giderek artıyor. Sınav performanslarını değerlendirmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından paylaşılan sorular ve cevap anahtarları yardımıyla tahmini puanlarını hesaplamaya başladı. Ancak kamu personeli alımlarında kullanılacak kesin puanların belli olması için resmi sonuç duyurusu bekleniyor. ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimini inceleyen adaylar, sonuçların planlanan tarihte mi yoksa daha erken mi ilan edileceğini merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayım ne zaman sona erecek? ÖSYM sonuç sorgulama sistemi hangi gün erişime açılacak? İşte adayların merakla beklediği sonuç tarihine ve sorgulama sürecine ilişkin ayrıntılar…