ÖSYM TARİH VERDİ! KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim (lise) sonuç sorgulama ekranı...
2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Kamuda görev alabilmek için sınavda ter döken lise mezunları, puanlarını öğrenmek üzere ÖSYM'nin sonuç takvimini yakından takip ediyor. Sınavın ardından yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinden doğru ve yanlışlarını karşılaştırarak tahmini netlerini belirleyen adaylar, resmi sonuçların ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. ÖSYM'nin ilan ettiği tarihin öne çekilip çekilmeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar sınav puanlarını hangi tarihten itibaren sorgulayabilecek? İşte ÖSYM'nin sonuç takvimine dair merak edilen ayrıntılar…
Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran lise mezunlarının katıldığı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından sonuç heyecanı giderek artıyor. Sınav performanslarını değerlendirmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından paylaşılan sorular ve cevap anahtarları yardımıyla tahmini puanlarını hesaplamaya başladı. Ancak kamu personeli alımlarında kullanılacak kesin puanların belli olması için resmi sonuç duyurusu bekleniyor. ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimini inceleyen adaylar, sonuçların planlanan tarihte mi yoksa daha erken mi ilan edileceğini merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayım ne zaman sona erecek? ÖSYM sonuç sorgulama sistemi hangi gün erişime açılacak? İşte adayların merakla beklediği sonuç tarihine ve sorgulama sürecine ilişkin ayrıntılar…
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
Sınava katılan adaylar, bu tarihten itibaren aldıkları puanları ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra adayların erişimine açılacak. Sınava giren lise mezunları, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav puanlarını öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte lise mezunu adaylar için tercih süreci gündeme gelecek. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar, sınavdan elde ettikleri puanlara uygun kadroları ve personel alım ilanlarını incelemeye başlayacak.
Tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı, başvuru koşulları ve boş kadrolara ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak. Adaylar, tercih sürecine ilişkin güncel bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.