KPSS puanıyla kamu kurumlarına yerleşmek isteyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar, yılın ikinci merkezi yerleştirme dönemine hazırlanıyor. Tercih sürecinde adayların değerlendireceği kadrolar, kontenjanlar ve başvuru şartları ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla netleşecek. Adayların tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekecek. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, KPSS 2026/2 tercih tarihleri ve tercih kılavuzu hakkında merak edilenler…