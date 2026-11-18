ÖSYM tercih takvimi belli oldu! KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS 2026/2 merkezi atama tercih tarihleri, kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM takviminde tercih sürecinin başlayacağı tarih açıklanırken kadro ve kontenjanların ilan edileceği kılavuz için de araştırmalar hız kazandı. Peki, KPSS 2026/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı, başvurular hangi tarihlerde yapılacak? İşte, KPSS merkezi atama tercihleri 2026 hakkında merak edilenler…
KPSS puanıyla kamu kurumlarına yerleşmek isteyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar, yılın ikinci merkezi yerleştirme dönemine hazırlanıyor. Tercih sürecinde adayların değerlendireceği kadrolar, kontenjanlar ve başvuru şartları ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla netleşecek. Adayların tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekecek. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, KPSS 2026/2 tercih tarihleri ve tercih kılavuzu hakkında merak edilenler…
KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav ve yerleştirme takvimine göre KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Tercih işlemleri 24 Aralık 2026 Perşembe günü sona erecek. Böylece adaylar, kamu kurumlarının açacağı kadrolar arasından tercih yapmak için toplam 8 günlük süreye sahip olacak.
KPSS 2026/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte tercih edilebilecek kadrolar, kontenjanlar ve başvuru koşulları açıklanacak.
Adaylar, kılavuzun yayımlanmasının ardından mezuniyet düzeylerine ve KPSS puanlarına uygun pozisyonları inceleyebilecek. Tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.
KPSS 2026/2 KADRO VE KONTENJANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
KPSS 2026/2 kapsamında kamu kurumlarının talep ettiği kadro ve kontenjanlar, ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasıyla belli olacak. Kılavuzda lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının başvurabileceği pozisyonlara ilişkin ayrıntılar yer alacak.
Kurumların kadro unvanları, görev yerleri, kontenjan sayıları ve adaylarda aranan nitelik kodları da tercih kılavuzunda açıklanacak. Adaylar bu bilgileri inceleyerek eğitim durumlarına ve sahip oldukları KPSS puanına uygun tercih listelerini hazırlayabilecek.
KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Adayların tercih kılavuzunda belirtilen koşulları dikkatle incelemesi ve nitelik kodlarına uygun kadroları seçmesi gerekiyor.
Merkezi yerleştirmede adayların yerleştirme işlemleri KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştiriliyor. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek.